Hawaii'ye tatil yapmaya gittiğinizi düşünün... Denizden çıkıp otelinize geliyorsunuz. Birden cep telefonunuzdan bir uyarı geliyor ekrana... Bu uyarıda "Hawaii bir balistik füzenin tehdidi altındadır. Hemen bir sığınak bulun" yazılıdır.



Panik hali

Bu uyarı üzerine otelden fırlayıp panik halindeki kalabalığa katılıyorsunuz. Bir yandan da "Herhalde Kuzey Kore bu nükleer başlıklı füzeyi Hawaii'ye gönderiyor" diye düşünüyorsunuz. Yarım saati aşkın süre devam eden panik yeni bir uyarıyla sona eriyor. Meğer Hawaii'nin "Olağanüstü Durum Merkezi"ndeki bir görevli yanlışlıkla panik düğmesine basmış.



Guterres'in uyarısı

Ama böyle bir nükleer tehdit tehlikesinin bir gün gerçek olacağını da bilmeniz gerekiyor. Mesela aşağıdaki şu haber, nükleer savaş tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini kanıtlamıyor mu?

Kolombiya'daki barış sürecini desteklemek amacıyla bu ülkeyi ziyaret eden BM Genel Sekreteri Guterres bir basın toplantısı düzenledi. Guterres, barışı elde etmenin dünyadaki en önemli görev olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"- Bugün, soğuk savaş döneminden beri görmediğimiz bir nükleer tehditle bile karşı karşıyayız. Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar baktığımızda her seferinde çözülmeyen eski çatışmaların yanında yeni çatışmaların da ortaya çıktığını görüyoruz."



Ya blöf değilse?

Guterres'in uyarısını doğrulayan bir gelişme de Hint yarımadasından geldi...

Hindistan Ordu Komutanı General Rawat basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulması durumunda Pakistan'ın nükleer silah kullanımıyla ilgili sorulan bir soruya yanıt olarak, Hindistan ordusunun Pakistan'ın "nükleer blöfünü" gördüğünü ve yönetimden emir geldiği takdirde sınır dışı operasyon düzenlemeye hazır olduğunu söylemişti. Rawat'ın açıklamasının ardından da Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammad Asif resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hindistan Ordu Komutanı'nın yaptığı açıklama oldukça sorumsuz ve rütbesine yakışmıyor. Eğer Hindistan kararlılığımızı test etmek istiyorsa, buyursun" dedi.



Zor bir yıl olacak

Görüldüğü gibi nükleer savaş artık sakız gibi çiğnenir bir madde halinde... Guterres'in dediği gibi "Çözülmeyen eski çatışmaların yanında yeni çatışmaların da ortaya çıktığını" en fazla bizim bölgemiz olan Ortadoğu'da ve sınırlarımız boyunca görmüyor muyuz? Yani 2018'de barış içinde yaşamak kolay olmayacak...