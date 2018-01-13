Kraliçe Elizabeth BBC televizyonunun bir programında, Kraliyet Tacı ile ilgili açıklamalar yaptı. Programda kıymetli taşlarla bezenmiş ve ağırlığı görünüşünden belli olan İngiliz Kraliyet Tacı bir masanın üzerindeydi. Kraliçe bu taca baktı ve şöyle konuştu:

- Bu tacı babam da ben de başımızın üzerinde taşıdık. Ancak bilinmesi gereken bir şey var. Bu taç çok ağırdır. Başınızdayken asla yere bakmayacaksınız. Çünkü hem boynunuz kırılabilir, hem de taç yere düşer.



Taç giyen baş akıllanır mı?

Bizdeki "Taç giyen baş akıllanır" özdeyişinin Kraliçe Elizabeth'te somutlaşmasını görüyordunuz onu dinlerken... Ama biliyoruz ki bütün başlar taç giydikleri zaman akıllanmıyorlar. Başlarını dik tutup ufka bakmak yerine, gözleri hep yerde ve karanlıklarda oluyor. Bu gibi taç sahiplerine çok örnek var.

Mesela Suudi Arabistan veliahdı Muhammed bin Selman sahneye çıktığı günden beri, bölgedeki tüm ilişkilerin rayından çıktığına tanık olmaktayız. Son olarak Katar'da katıldığı televizyon programında konuşan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ülkesinin Mısır'la olan geriliminin arka planını anlattı.



Kriz üretiyor

2013'te Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbeyle indirilmesinin ardından Sisi yönetimiyle sorunlar yaşadıklarını açıklayan Al Sani, "Mısır'la çözmeye çalıştığımız ilk problem buydu ancak başarılı olamadık" dedi. Daha sonra Katar Emiri El Sani ve Mısır'ın darbeci generali Sisi Suudi Arabistan veliaht prensi önderliğinde bir araya gelmişler. Ama Suudi veliahdı uzlaşmayı engellemek için daha sonraki toplantıyı yapmamış.



Zorba veliaht

Araları hep iyi olan Suudi Arabistan'la Ürdün'ün son dönemde krizli bir dönemden geçmelerinin nedeni yine aynı veliaht değil mi? Körfez ülkelerini kardeşleri Katar'la kan düşmanı haline dönüştüren ve Trump'a hoş görünmek için ABD'ye 400 milyar dolarlık silah siparişi verdikten sonra ülkesinin zenginlerini tutuklatıp onların servetlerine zorla el koyan bir taçlı baş bu...



Akılları havada

Ya diğer akılsız taçlı başın sahibi için ne diyelim? ABD'nin iç ve dış dengelerini alt üst eden, her tweet'i ile mizah dergilerine konu olan bir taçlı baş bu... Komşusu Meksika'dan sonra Afrika'nın yoksul ülkeleri hakkında da ayıplı ifadeler kullanan Trump, hep yere bakmıyor mu? Ve bunlar gibi taçlı başların akılları da havada değil mi?