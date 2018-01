Eğer birden fazla devletin karışacağı dünya savaşı modeli bir savaş patlayacaksa, bu kesinlikle Ortadoğu'da olacaktır... Patlamaya hazır krizlerin çözümlenmek yerine açık ve kapalı komplolarla pompalandığı tehlikelerle dolu bir coğrafyada yaşıyoruz.

Biz Türkiye olarak kendimizi her şeye hazır hissetsek de, Ortadoğu'dan bize yansıyan her belayı önlememiz mümkün değildir.



Örtülü savaş

Bilelim ki şu anda bir nevi örtülü savaş yaşamaktayız.

Bunu her gün gelen şehit haberlerinden de, havadan ve karadan yürütülen askeri harekâta bakarak da anlamak mümkündür.

Gerçi Türkiye'nin batısı sanki böyle bir örtülü savaş yokmuş gibi yaşıyor ama askeri harcamaların ölçülmesi durumunda, normal zamanlardan farklı bir dönemin yaşandığını Batıda yaşayanlar da anlayabilir...



Saddam'ı arattılar

Şöyle bir sınırlarımızın ötesinde yaşanan faciaya baksak... Güzelim Halep'in yaşadığımız dönemde yerle bir olacağını rüyamızda görsek inanır mıydık?

Ya da Irak'ı işgal eden ABD'nin, o ülkenin devlet başkanı Saddam'ı idam etmesine de tanık olmadık mı? Oysa 2'nci Dünya Savaşı'nı Pasifik'e taşıyan Japonya'nın devlet başkanı Hirohito bile, ülkede istikrar korunsun gerekçesiyle görevinde bırakılmıştı. Ve Saddam sonrası işgal altındaki Irak'ta yaşananlar herkese "Meğer Saddam daha iyiymiş" dedirtmedi mi? Ülkenin ikinci kenti Musul, bir günde DEAŞ'a terk edilmedi mi? Çok yakın geçmişte biz de HDP'li belediyelerin PKK için açtıkları çukurlarda ve bizim kentlerimizde onlara karşı savaşmadık mı?



Krizler yumağı

İsrail'le Suriye'nin, İran'la Suudi Arabistan'ın ve Filistin nedeniyle tüm Arap dünyasının İsrail'le sıcak savaşa girmeleri an meselesi değil mi?

Lübnan'ın her an işgal edilebileceği, ABD ile Rusya'nın bir anda Suriye'de çatışabilecekleri ihtimal dahilinde değil mi? Bütün bunlar yetmezmiş gibi, PYD/ PKK oluşumunun ABD'nin desteği ile güney sınırımızda devletleşmeye gitmesi de yok mu?



En zor meslek siyaset

Siyasetin çok fazla sorumluluk içerdiği bir dönemdeyiz. Ne mirasyedi Suudi Prens gibi, ne de buldumcuk Trump gibi yaklaşabiliriz Ortadoğu'nun patlamaya hazır krizlerine... Hem güvenliğimizi ve bütünlüğümüzü koruyacağız hem de kalkınmamızı demokrasi içinde sürdüreceğiz... Bunu yönetimleri ile başarabilenleri halk seçiyor ve destekliyor.