Afrin'deki oluşumun Türkiye'nin bütünlüğünü ve güvenliğini hedef aldığını düşündüğümüz için, bir askeri müdahalenin gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Afrin'deki bu oluşum bizim Hatay'ımızı Amanos dağları üzerinden doğrudan tehdit ediyor.

Afrin, PKK/ PYD'nin sınırdan militan, silah ve mühimmat sızdırarak, Türkiye'deki terörü beslediği en önemli merkezler arasında.

HDP'li eski milletvekili ve Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün "Deutsche Welle"ye verdiği demeç ise, Afrin krizinin Kürt realitesine olumsuz yansımalar göstereceği iddiasını da gündeme getirdi.



Sözde müttefik

PKK/PYD oluşumuna sözde müttefikimiz ABD'nin verdiği destek ise, dış politikamızın ana çizgilerini karartmakta.

Afrin'le Kobani'nin birleşmeleri sonucu oluşacak koridorun Akdeniz'e uzanması ihtimali de, güvenliğimize yönelik muhtemel bir diğer tehdit olacak. Afrin krizinin doğrudan bir tarafı olan ABD'nin bu konuda ne düşündüğünü anlamak zor. Hem tonlarca silah ve mühimmatı Afrin'deki oluşuma verdiler. Hem de resmi açıklamalarında Afrin'deki PYD/ PKK unsurlarını desteklemediklerini söylüyorlar.



Bir açıklama

Dün Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz.

Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok" ifadelerini kullanmış.



Ahmet Türk konuştu

Afrin krizinin, bir de "Kürtler"i ilgilendiren yanı var. Bunu görmemek de pek mümkün değil. HDP'li eski milletvekili ve Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün , "Deutsche Welle"den Aslı Işık'a verdiği demeç, bu konuya ışık tutacak nitelikte. Türk demecinde Türkiye'nin olası bir Afrin operasyonunu Kürtlerin kabullenemeyeceğini belirterek "Geçmişte, PKK silahlı mücadele verdiği için Kürtler devletin müdahalesini doğru ya da makul olarak kabulleniyordu. Ama şimdi Afrin'deki insanlara müdahaleyi Kürtler nasıl kabullenecek?" dedi.



Sert bir eleştiri

Türk "Afrin'e askeri müdahalenin Türkiye'ye yansımaları nasıl olur" şeklindeki soruya da şu cevabı verdi:

"- Türkiye, Afrin'e girdiğinde bu sorun çözülmez. Ortadoğu'ya baktığınızda 40 milyonun üzerinde Kürt'ü bir savaşla, tehditle, ortadan kaldıracağını mı zannediyor?

Bu yanlış bir politikadır." "- Kürtlerin, Ortadoğu'da rahatça, ortaklaşa yaşayabileceği tek ülke Türkiye'dir. Türkiye bu imkânı kullanmak istemiyor. Afrin'e müdahale yüzyıllarca sürecek bir kinin, nefretin öfkenin büyümesine neden olacaktır. Bu hiçbir zaman Türkiye için olumlu ya da kazanımcı bir politika olmaz."