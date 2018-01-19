Her çeşit kehanetin tutması galiba zayıf ihtimal. Özellikle hava durumu tahmini yapan uzmanların İstanbul'a ne zaman kar yağacağına ilişkin tahminleri, hava durumunun kendisi tarafından bir aydır yalanlanıyor. Bir de deprem tahmincileri var... Onlara göre "Büyük İstanbul Depremi" bir sene ile yüz sene arasında değişen bir zamanda olacakmış.

Bunlar yetmezmiş gibi bir de "Kıyamet"in ne zaman kopacağına dönük açıklamalar yapan kâhinler çıktı başımıza...

Bunların en son örneği de Fetullah Gülen'miş.



FETÖ'nün kehaneti

Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu davada tutuksuz sanık eski Teğmen A.O., ifadesinde, "Bir gün Yavuz Aydın (FETÖ'nün sözde sorumlularından) bana, örgüt elebaşı Gülen'in 2186'da kıyametin kopacağını söylediğini dile getirdi" demiş. Örgütle çocuk yaşta tanıştığından bazı şeyleri sorgulayamadığını ancak yaşı ilerledikçe birçok durumun farkına vardığını, FETÖ'nün sürekli tedbir uygulamasından rahatsız olduğu için örgütten soğuduğunu söyleyen A.O., şöyle konuşmuş:



Allah'ın sevgili kuluymuş

"- Bir gün Yavuz Aydın bana, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 2186'da kıyametin kopacağını söylediğini dile getirdi.

Ben de 'Gülen bunu nasıl bilebiliyor' diye sorduğumda, Aydın buna cevaben, 'Fetullah Gülen, Allah'ın sevgili bir kulu olduğundan bunu bilir' dedi. Bu cevaptan sonra kandırılmış olabileceğimi düşündüm. Aydın'ın, örgütten kopanlar için de 'Bunlar hizmeti sattılar' tarzında cümle kurduğunu duydum."



2019'da ne olacak?

FETÖ'nün Türkiye'deki kıyamet için verdiği çeşitli tarihlerin olduğunu bu tarihlerdeki gelişmeler sayesinde öğrendik... 17-25 Aralık Kıyameti ya da 15 Temmuz Kıyameti gibi kehanetler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı ve Türk halkının bilinci sayesinde, felakete dönüşmeden önlenildi. Bu bakımdan FETÖ'nün kıyamet tarihini 2168'e ertelemesi akılcı bir yaklaşımdır. Çünkü o tarihte kimse FETÖ'ye "Yine yanıldın" diyemeyecektir.



FETÖ ve CHP

Bu Feto kısa vadeli kehanetlerini sürdürse ve mesela 2019 Başkanlık Seçimi'nde ne olacağını söyleseydi imamlarına, daha etkili olmaz mıydı?

Böylece CHP yönetimi ile Feto'nun aynı şeyleri düşündüğünü de kanıtlamış olmaz mıydı? Ama biz yine de "Bütün müneccimler yalancıdır" özdeyişinin doğru olduğuna inanmayı sürdürelim.