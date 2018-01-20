Amerika'nın Pentagon yetkililerinin Suriye'nin Türkiye sınırında 30 bin kişilik "Sınır Gücü" oluşturacağını açıklamalarından bu yana, aralarında Dışişleri Bakanı Tillerson'un da bulunduğu aynı ABD'nin yetkilileri, kendi söylediklerini yalanlayan açıklamalar yapıyorlar. Ve Türkiye de bu arada büyük bir kararlılıkla Afrin'i öncelikli hedef alacak bir askeri operasyon için gerekli hazırlıkları yapıyor. Gelişmeleri izleyenler de "Bu süre sonunda kıyamet kopacak mı" sorusuna cevap aramak için, ABD'den ve Türkiye'den yapılan açıklamaları değerlendiriyorlar.



Phoney War

Bu gibi barışla savaş arasındaki geçici sürelere tarihteki en iyi örnek,1939 ile 1940 arasındaki on ay gösterilebilir. Hitler ordularının 1939'un 1 Eylülünde Polonya'yı işgal ederek 2'nci Dünya Savaşı'nı başlatmasıyla, 1940'ın Mayıs ayında Fransa, Belçika ve Hollanda'yı işgal etmelerine kadar geçen beklemeli süreye İngilizler "Phoney War" yani "Çakma Savaş" derler. Çünkü bu 10 aylık süre boyunca Müttefikler ve Mihver devletleri arasında savaş ilan edilmiş olsa da, hiçbir çatışma gerçekleşmemiştir. Ve sonra o müthiş Dünya Savaşı başlamıştır.



Telefondan türeme

Bu "Phoney War"ın "Phoney"i telefon demek olan "Phone" kelimesinden çıkmıştır. Çünkü telefonun ilk dönemlerinde hem hatlar kötüdür, hem de, insanlar birbirinin yüzünü görmeden yapılan konuşmalara fazla güvenmemektedir.

Böylece telefon kelimesinden "Çakma Savaş" diye bir kavram türemiştir.



Ya savaş başlarsa

Evet... Yakın tarihin bu çok önemli dönemine sadece yaşadığımız günlerin geçici bir süreyi içerdiği ihtimalini vurgulamak için gönderme yapmayı denedim. Eğer bu "Phoney" barış süresi sona erer ve Afrin'e askeri müdahale başlarsa, tabii ki 2'nci Dünya Savaşı çapında bir olay gerçekleşmeyecektir. Ancak 2'nci Dünya Savaşı'nın sonundan bugüne kadar sürdürdüğümüz ABD İttifakı, ağır bir yara alarak, herhalde yarım yamalak devam edecektir.