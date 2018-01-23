Resmi adı "Zeytin Dalı Harekâtı" olan Afrin Operasyonu dolayısıyla, bu gibi durumlarda kimlere güvenebileceğimiz de ortaya çıkıyor. Örneğin daha önce de Türkiye'ye takıntılı olduğu Medine Müdafii Fahreddin Paşa'ya dil uzatması ile açığa çıkan BAE'nin Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, bu defa da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Afrin'de gerçekleştirilen operasyonun Arapların güvenliğine tehdit oluşturacağını belirtmiş.



Mattis şaşırttı

Zeytin Dalı'na ABD, Mısır, Fransa, İran ve Almanya'dan olumsuz mesajlar geldiğini biliyoruz. Ancak ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar" şeklindeki açıklaması da basına yansıdı. Güneydoğu Asya'ya giderken uçakta gazetecilere Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var" diye konuşmuş.



Boris Johnson

İngiltere'den gelen açıklama ise çok açık... İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili olarak, "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz" açıklamasını yapmış.



Lavrov'un değerlendirmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Moskova'daki basın toplantısında "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" demiş. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin de taraflı davrandığını savunan Lavrov "Suriye'deki gelişmeleri ele almak isteyen BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Rakka'daki faaliyetlerini görmemekte ısrar ediyor" ifadesini kullanmış. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Türkiye'nin yürüttüğü Afrin operasyonu konusunda Türkiye ve Suriye ile iletişim halinde olduklarını söylemiş.



Bu ne biçim ortaklık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'ndeki konuşması ise içinde bulunduğumuz ittifakın lideri olan ABD'ye verilmiş bir muhtıra niteliğindeydi. Bu cümleleri kayda geçirmek gerekiyor:

"- Afrin operasyonu, Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir. ABD diyor, süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı. Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu? Irak'ta bitti mi bu süre? Hâlâ Irak'tasınız."

"- Sınırlarımız boyunca terör koridoru için getirilen 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu silah bugün sadece bize karşı kullanılıyor olabilir. Peki, biz nasıl oluyor da stratejik ortak olabiliyoruz, stratejik müttefik, model ortak oluyoruz. Bunu anlamak mümkün değil."