Bir kişi 100 yıl sürecek bir güzellik uykusuna yatsaydı ve bugün uyansaydı... Ortadoğu'nun bugünkünü durumunu gösteren bir haritayı önüne koysalardı ve "Ne düşünüyorsun" diye sorsalardı... Bu kişi herhalde sersemleyeceği için, soruya cevap veremez ve kekeleyerek "Delirdim herhalde" diyerek kendi kendine söylenirdi.

Örneğin haritadaki İsrail'i gösteren bölümlerin hangi devleti ifade ettiğini kesinlikle anlamazdı... Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün gibi devlet isimlerinin de neyi ifade ettiğini kestiremezdi... O uyurken Osmanlı'nın vilayetlerinin birer devlete dönüştüğünü bilemediği için, şaşırıp kalırdı. O uykuya yattığı gün Halep vilayet, Antep ise mutasarrıflıktı.



İran hep var

Bugün İran ile İsrail arasındaki gerginliğin nedenlerini anlamaya çalışırken, kendinizi bir İranlı yetkilinin yerine koyun... İran olarak bilinen devlet binlerce yıldır bu bölgede var. Bu ülkede rejimler değişse de İran hep var olmuş bu coğrafyada. Ve şimdi İsrail adı verilen bir devlet çıkıp, İran'ı tehdit ediyor.



ABD neden geldi?

100 yıl uyuyup bugün uyanan bir kişinin anlaması zor olan bir diğer durum da, ABD'nin bu bölgedeki askeri varlığı olurdu... Okyanusu, Avrupa kıtasını aşıp buraya gelen ABD askerlerinin neyi temsil ettiklerini anlamakta zorlanırdı bu kişi... "ABD burada olduğuna göre Çin neden yok" diye sorgulardı bugünü. Belki de İsrail'in ABD'nin eyaletlerinden biri olduğunu tahmin ederek, ABD'nin askeri varlığına gerekçe bulmaya çalışırdı.



Garip bir harita

100 yıl değil bir saat bile uyumayan bir kişiye de, reklam haritasında Türkiye'yi silen lastik firması Continental'in atlası gösterilseydi, bu kişi de herhalde "Bunların coğrafya bilgileri böyle olduğuna göre ürettikleri lastikler kim bilir nasıldır" diye sorardı.



İran'ın sözcüsü

Bütün bunları düşünürken, haberlere baktım... İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, Suriye'den kalkan İran'a ait bir insansız hava aracının İsrail tarafından düşürüldüğü iddialarına ilişkin olarak "Suriye haberi doğrularsa biz de doğrularız" diyordu. Selami "Bugün bulunduğumuz bu noktadan ABD'nin bölgedeki tüm üslerini yok edecek durumdayız. Siyonistler (İsrail) için bölgeyi cehenneme çevirebiliriz" diye konuşuyordu.



Ben de uyusaydım

ABD'nin Suriye'deki varlığına da değinen Selami, "ABD'nin burada bulunması gayrimeşrudur ve mutlaka yenilgiyle sonuçlanacaktır. ABD, yenilmeden bölgeyi terk ederse kendisi için iyi olur" diyordu.

Bu haberi okurken "Ben de 100 yıl uyuyabilsem ve sonra bir gün uyansam acaba Ortadoğu haritasını nasıl bulurdum" diye düşündüm.