Bizim sınır güvenliğimizi korumak amacıyla başlattığımız Afrin operasyonunu, Suriye'de altı yıldan bu yana devam eden iç savaştaki çatışmalarla karşılaştırırsanız, operasyonumuzun göreceli olarak ne kadar küçük bir askeri harekât olduğunu görebilirsiniz.



Kriz bölgesi

Amerika'nın, Rusya'nın, İran'ın, Suudi Arabistan'ın ve nihayet Beşar Esad'ın da taraf oldukları, Şiilik ve Sünnilik, Kürtlük ve Araplık öğelerinin de iç savaşta çatışan kampları belirledikleri bu ülke, Türkiye'nin komşularının oluşturdukları tehlikelerden sadece birini yansıtıyor. Suriye ve Irak kaynaklı terör tehditleri yetmezmiş gibi bu krizli durum, bizim iç siyasetimize de gerginlik ve kavgalar biçiminde yansıyor.



Bir masal

Bir masal duydum... Bir siyasetçimiz gece karanlığında ormandaki bir yoldan kendi kullandığı aracıyla geçerken, yolda önüne çıkan bir tavşanı ezmemek için direksiyonu hızla çevirince aracı bir ağaca çarpmış. O anda orman aydınlık olmuş... Meğer tavşan bir periymiş...



Zor bir istek

Bu peri bizim siyasetçiyi hurdaya dönen aracından çıkarmış... "Sen ne kadar iyi bir insansın. Beni ezmemek için kendi hayatını tehlikeye attın. Dile benden ne dilersen" demiş. Siyasetçi şöyle bir düşünmüş. Sonra periye "Benim güzel ülkem Ortadoğu'nun problemleri ile uğraşmaktan yoruldu. Bizi ABD ile Kanada'nın ortasına taşıyabilir misin" demiş. Sonra aracın torpido gözündeki haritayı çıkartıp, ne demek istediğini harita üzerinde anlatmış... Peri kendisinden istenenin ne olduğunu tam olarak anlayınca "Koca bir ülkeyi milyonlarca insanı ile Ortadoğu'dan alıp, ta Amerika kıtasına taşımam zor olacak. Başka bir şey iste" demiş.



Haritaya dönelim

Bizim siyasetçi yine biraz düşünmüş. Sonra periye "Bizdeki demokratik siyasetin hastalığı olan iktidar ile muhalefet sözcülerinin sürekli kavga etmelerini önler misin" demiş. Sonra aracının bagajındaki gazeteleri çıkartıp, herkesin birbiriyle ağız dalaşına girdiği siyasi kavga örneklerini periye göstermiş. Peri bunları gördükten sonra siyasetçiye dönmüş, "Şu haritaya yeniden bakalım... Senin ülkeni Amerika kıtasına taşımak galiba senin ülkendeki siyasi kavgalara son vermekten daha kolay olacak" demiş. Sonra da "Bu coğrafyada demokrasinin, farklılıkları barış içinde birlikte yaşatmak mesleği olduğu henüz bilinmiyor" diye eklemiş.