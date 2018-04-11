Eski çağlarda olsa, insanlığın içine girdiği çılgınlık döneminin nedenini anlamak için müneccimler yıldızların gökteki konumlarını incelerlerdi.

Ya da kâhinlerin yaşanan çağa ilişkin seslendirdikleri kehanetlerinden, çılgınlık dönemine ait ipuçları aranırdı.



Trump faktörü

Gerçekten de tehlikeli denilebilecek bir çılgınlık dönemi dünya barışını tehdit ediyor. Özellikle Amerika'ya Başkan seçilen Trump'ın kural dışı davranışları ve sözleri, dünyadaki istikrarı sarsmakta. Trump'ın seçim kampanyası döneminde tebessümle karşılanan sorumsuz ve saldırgan söylemlerinin Başkan seçildikten sonra da sürmesi, ürkütücü bir hal almaya başladı.



Hedefte Ortadoğu var

Bu çılgınlık döneminin yansımadığı siyasi coğrafya yok ama bizim de içinde bulunduğumuz Ortadoğu, en fazla etkilenen bölge... Trump ABD'sinin oluşturduğu ve İsrail- Suudi Arabistan- Lübnan- Körfez Emirlikleri ile Mısır'dan oluşan yeni ittifak, başta İran olmak üzere Suriye'deki Esad rejimini de hedef alan komploları sahnelemeye başladı... Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması gerektiği söylemi ile başlayan gerginlik, şimdi de Suriye'nin Esad'ının zehirli gaz kullandığı gerekçesiyle bu ülkenin hedefe konulmasına kadar dayandı.



Rusya uyarıyor

Trump'ın geçen aylarda Kuzey Kore'yi ve Kim Jong-il'i hedef alan saldırgan ve hakaret dolu sözlerinin hedefinde şimdi Esad ve Suriye var. Ve tıpkı Kuzey Kore'yi hedef aldığı zaman nasıl Rusya ve Çin ABD'yi kendine getirmek için uyarılar yaptılarsa, şimdi de özellikle Rusya ABD'yi Suriye'ye dönük saldırgan projeler konusunda çok ciddi biçimde uyarıyor. Bu arada tıpkı Suriye'deki zehirli gaz iddiasında olduğu gibi İngiltere'deki bir zehirlenme vesile edilerek Rusya'nın Batı ile arasındaki diplomatik bağlar zayıflatıldı.



Avrupa'nın kafası karışık

Bütün bu kargaşa içinde Avrupa'nın, ABD'yi dengelemesi beklenirdi. Ama Avrupa'nın da kafası karışık... Trump'ın Avrupa ürünlerine koyduğu ek vergilerin yarattığı şaşkınlık sürerken, Avrupa ülkelerindeki seçimlerde aşırı eğilimler hep ağır basıyor. Mesela Macar Başbakanı Viktor Orban'a göre Avrupa İslam'ın işgali altında bulunuyor ve yeni bir Haçlı dayanışması ile Avrupa'yı kurtarmak lazım...

Temel soru tabii ki "Dünya savaşı patlar mı" şeklinde bugün... Ancak global ölçekteki bir savaşın başta Ortadoğu olmak üzere pek çok coğrafyada parça parça devam ettiğini söyleyebiliriz.