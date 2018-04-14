Demokrasinin ve rasyonelliğin beşiği olarak bilinen İngiltere bugün Amerika'nın bir nevi uydusu olmuş konumda değil mi?

Amerika ne derse ve ne yaparsa, İngiltere bunların peşinden gidiyor.

Dün bu duruma örnek, Irak'ın işgaline İngiltere'nin de katılmasıydı... Bugün ise Trump'ın Amerika'sının Suriye'ye karşı kuvvet kullanması projesinin ana katılımcısı yine İngiltere...



Örnek bir tutum

Açıkçası bu krizde en itidalli ve en gerçekçi konuma örnek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen Türkiye'nin tutumudur. Hem Putin hem de Trump ile diyalogu sürdüren Erdoğan'ın uğraşının temeli, barıştan yana olunmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar, bu açıdan kayda geçirilmesi gereken önemdedir.

Bunları satırbaşları ile hatırlayalım:



Putin'e gönderilen video

"- Gerek sayın Putin'le gerek sayın Trump ile yaptığımız görüşmeler ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini için neler yapılabilir.

Bunları görüşme fırsatımız oldu.

Bunları görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağıydı. Barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu. Hele hele Doğu Guta ve Duma'daki gelişmeler can yakıcıydı, felaket tablolarıydı.

Bende video çekimleri vardı. Bu videoları özellikle Putin'in gönderdiği özel temsilciyle kendisine gönderdim."



Kimyasal silahlar

"- Sayın Trump'la da bunları ele aldık. Yaklaşımlarını sergilerken kendilerine özellikle ifadem kimyasal silahları kullanırken şu anda koalisyon güçlerinin tutumunun olumlu olduğunu, bizim de bu konuda tutumumuzun çok çok kararlı olduğunu söyledim. Bizim biliyorsunuz kimyasal silahlarla ilgili çok sert tutumumuz var."



Havayı yumuşatmak

"- Kimyasal silahlarla mı insanlar daha çok ölüyor ve öldürülüyor yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok ölüyor? Kimyasal silahlar elbette felaket ancak diğer tür silahlarla da kadın çocuk tanımadan öldürüyorlar.

Bunların hepsine karşı olarak Rusya ve koalisyon güçlerinin hassasiyetini istedik, istiyoruz. Şimdi havalar biraz yumuşamışa benziyor. Havayı yumuşatmak, barışı sağlamak istiyoruz."