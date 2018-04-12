Birbirlerinden çok uzak coğrafyalarda yaşayan ve aralarında hiç ilişki olmayan iki insanın korku içinde ne yapacaklarını bilememeleri, akla seza değil midir? Bu iki insandan biri Şam'da yaşayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, diğeri ise Pensilvanya'da yaşayan FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'dir.



Esad kaçmış

Dünkü haberlere ve İsrail medyasının iddiasına göre, ABD bombardımanından korkan Esad, Rus korumalarını yanına alarak Şam'daki başkanlık sarayından kaçmış. "SkyNews"in İsrail medyasına dayandırdığı iddiaya göre, Beşar Esad, Şam'daki başkanlık sarayından Rus askeri konvoyuyla ayrılmış.



?Feto panik odasında

İkinci kişinin yaşadıklarını aktaran haberin kaynağı ise Finlandiya devlet televizyonu YLE'ydi. Buna göre Pensilvanya'daki malikânede 2 gün kalan YLE'nin haber ekibi çok çarpıcı saptamalarda bulunmuş... Bunların en çarpıcı olanına göre FETÖ'nün elebaşı operasyon korkusuyla her zaman oturduğu malikânedeki konutundan kampus içinde oluşturulan panik odalı bir eve taşınmış...



Fırsatı kaçırdılar

Ülkelerini huzursuzluğa, kana ve dehşete bulamalarının bedelini böyle ödüyor bu ikili... Eğer Esad zamanında seçim yapılmasına razı olsaydı ve sonucu kabul etseydi, şimdi huzur ve güvenlik içinde isterse ülkesinde isterse de dünyanın herhangi bir kentinde yaşardı. Fetullah Gülen de gerçekten yandaşlarını hayır işlerine yönlendirseydi ve Türkiye'nin varlığına kastetmeseydi, saygın bir din adamı olarak kendi ülkesinde huzur içinde yaşayabilirdi.



Savaş mı geliyor?

Suriye'de yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Tabii ki en dramatik ihtimal, ABD ile Rusya'nın karşı karşıya gelmeleridir. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, isimlerini de verdiği Rus milletvekillerinin ABD'nin Suriye'ye muhtemel bir saldırısında Rusya'nın harekete geçmesini istediklerini yazıyor. Habere göre, ayrıca Rusya askeri tatbikat yaptı ve tatbikatta alçaktan uçan uzun menzilli füzeler yok edildi.



Hâlâ ziyaretçisi varmış

Pensilvanya'da olanlara gelince... 15 Temmuz sonrası kaçan örgüt üyeleri için ek binalar yapılmış. Evlerin yapım masrafını da FETÖ'cü işadamları karşılamış. Çiftlikte daimi 30 kişi kalıyormuş. YLE ekibi ek binalardan birinde Türkiye'de çok tanınmış bir işadamını görmüş. İşadamı "Türkiye hükümeti burada olduğumu bilmiyor beni sakın yayınlamayın" diye adeta yalvarmış.