Suriye sorunsalını sadece zehirli gaz kullanımına bağlayarak bu ülkeyi füzelerle vurmak, eğer kötü niyetlilikten kaynaklanmıyorsa sadece akılsızlıktır. Bu son saldırının en doğru değerlendirmesini yapan Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sözlerini hatırlatarak, konuya girelim:

"Suriye halkı önce Arap Baharı'na, sonra DEAŞ'a, şimdi de 'akıllı' Amerikan füzelerine maruz bırakıldı. Yıllardır terör tehdidi altında ayakta kalmaya çalışan egemen bir devletin başkentine saldırı düzenlendi."



Saddam ve Kaddafi

Gerçekten de Suriye sorunsalında konu artık Beşar Esad değildir. Çünkü Arap ülkelerinde daha önce sahnelenen benzer krizler hatırlandığında, Beşar Esad türü insafsız diktatörlerin bazı durumlarda "Kötünün iyisi" oldukları görülmüştür. Irak'ta Saddam'ın idam edilmesine ve Libya'da Kaddafi'nin linç edilmesine dayanan Batılı ülkelerin müdahaleleri sonunda, bu ülkeler öldürülen diktatörleri arar hale gelmemişler midir?



Aldatmacalar

Bu Arap Baharı aldatmacasının yol açtığı facialardan bir tanesi de Mısır'daki Sisi darbesi değil midir? Ve aynı aldatmacaya Türkiye de "Gezi Kalkışması" ile hedef kılınmak istenmemiş miydi? Veya Türkiye'de toplumun ve devletin kan damarlarına sızıp bir darbe planlayan "FETÖ Projesi" de, tıpkı Arap Baharı gibi bir Amerikan aldatmacası değil midir?



Hangi gerekçe?

Amerika ve İngiltere Irak'ı "Saddam'ın elinde kitle imha silahları var" gerekçesiyle işgal etmişler ve sonra böyle bir şey olmadığı açığa çıkmamış mıydı? Ya da Fransa Libya'yı bombalarken, Güvenlik Konseyi'ne bilgi mi vermişti? Veya en doğrusu Başbakan Binali Yıldırım'ın dediği gibi "Kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. 7 yıldır insanlar ölüyor, bugüne kadar neredeydiniz?"



Esad'a mesaj

Anladık... Esad'ı istemiyoruz. Peki Trump gibilerin akılları estiğinde Suriye'yi bombalamalarını mı istiyoruz? Dünkü ve daha önceki saldırının Esad'a verdiği mesaj ise "Suriyeli çocukları kimyasal silahlarla öldürme ama normal silahlar kullanabilirsin" şeklinde değil midir?