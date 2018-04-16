Bize özgü durumlardan biri de, Türkiye'nin dünyadaki tek ülke ve yaşadıklarımızın da sadece bizde görülebilecek şeyler olduğuna inanmamızdır.

Siyaset dünyamızda bu yanlış yaklaşımı özellikle muhalefet sözcülerinin söylemlerinde görürüz... Global ölçekteki gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarının nedenlerine inmek yerine "Kötü yönetim bunlara sebep oldu" benzeri konuşmalar sık sık yapılır.



Yıldırım'ın uyarısı

Bu duruma son örnek doların dalgalanmasının bizdeki yanlış politikalardan kaynaklandığının ileri sürülmesi değil midir? Bereket Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Tuzla İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, döviz kurlarında son dönemde görülen dalgalanmanın sadece bizde olmadığını somut örneklerle anlattı...



Kurda dalgalanmalar

"- Son haftada yaşadığımız gerilim adeta, 'yeni bir dünya savaşı mı çıkacak' sorusunu gündeme getirdi. Bunun sonuçları oldu. Mesela İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde dalgalanma oldu."

"- Bunu fırsat bilenler 'Türkiye ekonomik krize gidiyor' diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki Türkiye krize giderse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek."



Hayali geçmişler

Bizim düşünce ve siyaset dünyamıza özgü davranışlardan bir diğeri de, bugünü yermek isteyenlerin kendilerince dünde kalmış "Devr-i Saadet"ler üretmeleri değil midir? Bunlar kentli nüfusun yüzde 20'ler düzeyinde bulunduğu ve İstanbul'da azınlıkların ağırlıkla yaşam tarzlarını empoze ettikleri dönemleri "Ah nerede o güzel günler, kimsenin başı örtülü değildi" diye hasretle anmazlar mı?



Dünyanın merkezi

Bunun gibi 10'uncu yıl marşında "Yurdu demir ağlarla ördük" denildiği için, bugün yapılan büyük yatırımları ve hızlı trenleri de görmezden gelirler.

Boğaz'ın hem altından hem de üzerinden geçebildiğimizi görmezden gelenler Kanal İstanbul gerçekleşince ne diyecekler acaba?

Nasrettin Hoca'nın fıkraları bile bu ben merkezliliği alaya almaz mı? Mesela Hoca'ya "Dünyanın merkezi neresi" diye sorulunca "Eşeğimim sol arka ayağının bastığı yer dünyanın merkezidir" cevabını vermiş. Sonra da "İnanmıyorsanız ölçün" demiş.