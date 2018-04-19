Gündeme "Milletvekili seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimi erkene alınsın" önerisini getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi öncelikle kutlamalıyız. Bahçeli siyasetin en hassas konusunu beklenmedik şekilde gündeme getirerek, bu meslekteki ağırlığını bir kez daha kanıtlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli'nin önerisini benimsemekten öteye, erken seçim tarihi önerisini daha da erkene almayı doğru bulmuştur.



24 Haziran Pazar

Ve sonuçta özellikle dış koşulların da baskısı ile Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verildi. Demek ki iki ay altı gün sonra sandık başına gidiyoruz... Şimdi CHP'nin ve HDP'nin bu yeni seçim tarihine ilişkin değerlendirmelerini bekleyeceğiz. Ve bu arada "İyi Parti seçime girebilecek mi" sorusunun cevabını da Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ile alacağız.



Yerel ve genel seçimler

"Seçimler erkene alınsın mı" içerikli çeşitlemeleri izlerken, bir büyük gerçeği gözden kaçırmamalıyız... Yani yerel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim arasındaki karşılıklı etkilenimleri gözden kaçırmamalıyız. Bu duruma vereceğimiz son örnek, Turgut Özal'ın Anavatan Partisinin, 1989 yerel seçimlerinde inişe geçtikten sonra 1991 genel seçimlerinden yenik çıkmasıdır. Kısacası farklı etkenlerle şekillenen yerel seçim sonuçları, hiç beklenmedik şekilde genel seçimleri de etkileyebilir.



CHP'lilerin hesapları

Sonuçta özellikle genel seçimlerin yerel seçimlerden önce yapılması, siyasi tablonun seçim sonuçlarına sağlıklı yansıması açısından çok daha doğrudur. Hiçbir seçimde başarı kazanamayan CHP'nin bazı ileri gelenlerinin milletvekili değil belediye başkanı adayı olmak istemeleri bu söylediğimizin kanıtı değil midir?



Yeni sisteme geçiş

Cumhurbaşkanı seçiminin erken ya da zamanında yapılması arasında, bugünün şartları gelecek yıl da devam edecekse, çok fazla fark yoktur. Çünkü muhalefet cephesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacak bir aday bulmaları için, birkaç yıldan çok fazla zamanın geçmesi gerekeceğe benziyor.

Ama sonuçta Cumhurbaşkanı seçimi milletvekili seçimleri ile birlikte yapılacaktır. Ve bu seçimle birlikte Türkiye "Başkanlık Sistemi"ne geçmiş olacaktır.

Artık "Bu yeni süreç ülkemize hayırlar getirsin" demek en doğru davranış olacaktır.