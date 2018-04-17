Dünya sahnesinde sergilenen tiyatro oyununda Suriye'nin bombalanması tabii ki ilgi çekti... Ama aradan geçen günlerin sonunda, bu bombalamanın da ciddi bir şey olmadığı ve oyunun bir parçası olduğu anlaşıldı. Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından atılan füzelerin hedefi olan binalara bakınca, bunların terk edilmiş yıkıntılar olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bu binalar zaten geçen yıl İsrail jetleri tarafından bombalanmış... Sonuçta Esad bugün dünden daha güçlü görünüyor.



Trump ve Comey

Aslında Washington'da sahnelenen oyun daha ilgi çekici. Mesela eski FBI Başkanı James Comey'in kitabında Başkan Trump'ın "Ahlaken Cumhurbaşkanı olmaya ehil değil. Kadınları birer et parçası olarak görüyor" diye yazması, çok ciddi bir olay. Şimdi Rusya'ya yönelik ambargolara imza atan Trump, 2013'te Moskova ziyaretinde fahişeler tarafından ağırlanmış.



Macron ve Peskov

Bizi doğrudan ilgilendiren olay ise, Fransız Devlet Başkanı Macron'un Türkiye'ye ilişkin sözlerinin Kremlin tarafından yalanlanmasıydı. Fransa'nın ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'yi füzelerle vurarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını savunan Macron'un bu sözlerine karşı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye'ye yönelik saldırı Rusya ve Türkiye'yi birbirinden ayırmadı" dedi ve şöyle konuştu:



Farklılıklar olabilir

"- Moskova ve Ankara'nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor. En önemlisiyse, bu farklılıklar, büyük ekonomik projeler ve diğer çeşitli projelerde işbirliğimizi pek çok açıdan geliştirmemize yansımıyor."



Macron'un yeni adı "Biri"

Bu arada dün Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un kulağını çınlatıyor ve şöyle diyordu:

"- Geçen gün telefonda birine söyledim. Cezayir'de 5 milyon insanı katlettiniz şimdi kalkıyorsun Suriye ile ilgili bana akıl veriyorsun."



Silah silahtır

Macron'dan "Biri" diye söz eden Erdoğan yaşananları da şöyle değerlendiriyordu:

"- Onlara kalınca işte varil bombaları yağmaya başlıyor. Bunun adı zaman zaman kimyasal silah, zaman zaman konvansiyonel silah oluyor... Kimyasal silahlarla 1000 kişi ölmüşse konvansiyonel silahlarla yüz binler öldü. Hiç bunu konuşmuyorlar, dile getirdikleri hep bu."