Kaygan bir siyasi zeminde 24 Haziran'a doğru son sürat gidiyoruz. Aklı başında olan ve ideolojik saplantıları ile önyargılarını bir kenara koyabilen herkes, 24 Haziran sonrasında istikrarın ve huzurun egemen olmasını ümit ediyor.



Erdoğan en güçlü aday

Lafı kıvırmanın ve kelime salatası yapmanın artık zamanı değil. Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan en güçlü rakibinden bile iki kat fazla seçmen desteğine sahip. Bu gerçeğin ışığında Erdoğan'ın birinci turda yarışı kazanıp yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi aklın gereği ve ülkenin çıkarı doğrultusundadır.



Kararsız ortam

Seçime uzanan ortamdaki kararsızlık, ekonomiyi kuşak altından yani dolar kurundan zaten vurmuştur. Petrol fiyatlarındaki hareketler cari açığı artırmakta, Amerikan Merkez Bankası'nın aldığı zecri kararlar ise doların değerini artırmaktadır.



İlk turda iş bitmeli

Bu kararsızlık ortamını ikinci turun tarihi olan 8 Temmuz'a kadar uzatmak, beraberinde yeni kararsızlıklar getirebilir. Yani Erdoğan'ın zaten seçileceği gerçeğini akılda tutmak ve onu 24 Haziran günü yüzde 50'den fazla oy sahibi kılarak yeniden Cumhurbaşkanı seçmek en doğru tutumdur.



Bilinmeyenler

Milletvekili seçimlerinin en bilinmeyeni HDP'nin alacağı oyların oranıdır. Gerçekten CHP sırf Erdoğan'ı ve AK Parti'yi zor durumda bırakmak için kentlerde HDP'ye oy verilmesini zorluyorsa, bu akılsızlık örneğidir. Teşvikiyeli, Cihangirli seçmenlerin CNN'de Demirtaş'ın saz çalmasını beğenip Kandil'e destek vermeleri benzeri gaflet, yeniden tekrarlanmamalıdır. Aynı şekilde Madımak'ı unutup Karamollaoğlu ile kader ortaklığı yapan CHP'nin taktikleri umarım ilgilenenlerin midelerini bulandırmaktadır.

Ordumuzun Menbiç'e girdiği, Kandil'in teröristlere cehennem kılındığı bu günlerde, hepimiz 24 Haziran'ın ülkeye güven ve istikrar getirmesini ümit ediyoruz.