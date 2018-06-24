Bu pazarı diğer pazarlardan ayıran şey, akşam saatlerinde seçimleri kimlerin kazandığının belli olacağı bir pazar günü olmasıdır. Dilerim sonuçlar beklediğimiz gibi istikrarı pekiştiren yönde gerçekleşir ve önümüzde uzanan zamana güven duyguları içinde bakarız.



Biz kimiz?

Siyaseti ve seçimleri bir günlüğüne rafa kaldırarak, kendimize ayna tutmayı deneyelim mi? Mesela bizleri diğer uluslardan ayıran özelliklerimiz neler olabilir? Bu soruya "Biz kimleriz/ Biz Altay'dan gelen erleriz" kapsamı dışında cevap aramamız herhalde doğru olacaktır.



Osmanlı'nın oyunu

Birincisi kendi tarihimize dönük yargılarımız oldukça karmaşıktır. Dünü bugüne taşırken hep "Osmanlı'da oyun bitmez" diyerek güncel gelişmeleri değerlendiririz. Ama Osmanlı'daki oyunların sonunda Osmanlı'yı nasıl bitirdiğini pek düşünmeyiz.



Acı tebessümler

Bir de gözyaşlarımızı da kahkahalarımızı da çok maksatlı kullanma özelliğimiz vardır. Mesela hanımlar bir gün önce gittikleri filmi "Çok acıklı bir filmdi. Doya doya ağladık. Çok iyi vakit geçirdik" diye anlatmazlar mı?

Veya sınıfta sıra arkadaşınızın söylediği bir söze gülünce askerlik hocanız sizi "Karı gibi gülme öyle" diye hiç azarlamadı mı?



Evde ne oynar?

Şehir Tiyatrosu sahnesinde bizleri kuşaklar boyu güldüren rahmetli Vasfi Rıza Zobu'nun eşi Rukiye Zobu'ya "Vasfi Bey sahnede herkesi güldürdüğü gibi evde de sizi güldürür mü" diye sorduğumuzda, "Vasfi Bey evde dram oynar" cevabını almıştık.



CIA'nın senaryoları

Özelikle son dönemde gerek FETÖ'nün gerekse PKK/PYD'nin Amerika'dan destek görmeleri ve işin sonunda 15 Temmuz darbe girişimine dayanması, CIA senaristlerinin özellikle FETÖ'yü kullanarak neler tasarladıklarını tahmin etmeye dönük çabalarımızı artırıyor.



Alternatif senaryolar

Bizim siyasetin geleceğine bakışımız da, bu projelerin neler olduklarını anlamaya çalışmak noktasında yoğunlaşıyor...

- Önce ekonomiyi çökertip halkı sokağa mı dökerler?

- Doğrudan bir askeri darbeyle seçilmiş yöneticileri mi tutuklarlar?

- Avrupa ile ilişkilerimizi sabote edip bizi yalnızlığa mı iterler?

KISSADAN HİSE- Bizi diğer uluslardan ayıran özelliklerimizi saymak bir yazıda bitmez.