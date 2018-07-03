Siyaset de isimlerden oluşur... Kentlerin meydanlarında komitelerin değil, liderlerin heykelleri vardır. Eğer sistem çoğulcu demokrasi ise, liderin yanında onun hayallerini gerçekleştirmesine katkıda bulunan isimler de vardır.



Geçiş dönemi

Yeni anayasal sisteme geçiş döneminde bulunduğumuz bugünlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine kadar, Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı ve kabinedeki isimlerin bakanlıkları devam edecektir. Bu hükümetin çıkartacağı Kanun Hükmünde Kararnamelerle, yeni sisteme geçiş gerçekleşecektir.



Soylu ve Albayrak

Siyasete ilgi duyan ve özellikle AK Parti içindeki gelişmelerin içyüzünü anlamaya çalışanlar için, milletvekili olan bakanların artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadrolarında bulunup bulunmayacakları konusu merak uyandırıyor. Örneğin terörle mücadelede gerçekten çok başarılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve hizmet alanında dünya çapında gelişmelere imza atan Enerji Bakanı Berat Albayrak artık sadece sıradan birer milletvekili olarak mı siyasi yaşamlarını sürdüreceklerdir.



Bakanlık yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler öncesinde, yeni kadrolaşmanın TBMM'nin yapısına bağlı olacağını söylemişti. Buna göre AK Parti'nin TBMM'de gerekli çoğunluğu olmadığı takdirde, milletvekillerinin bakanlıklara atanmaları pek mümkün olmayacaktı. AK Parti ancak MHP'nin desteği ile TBMM'de çoğunluğa ulaştığına göre, şimdiki bakanlardan milletvekili olanların yeniden bakan olmaları söz konusu değil.



Çiçek ve Eker

Aslında siyasetçiler üstlendikleri görevler ve yaptıkları hizmetler yanında kişilikleri ile de toplum belleğinde iz bırakırlar. Mesela bu dönemde milletvekili olmasa da, Cemil Çiçek'in üstlendiği her görevi hakkıyla yerine getirmesi unutulabilir mi? Bu arada Turan Güneş'ten sonra aynı şekilde bana cömertçe kültür ve bilgi ufuklarını açan Mehdi Eker'in değeri, bakan olmasına bağlı değildir ki.



Ağır bir yük

Önümüzdeki günlerde açıklanacak bakan isimlerini merakla beklerken, yeni anayasal sistemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne kadar ağır bir yük ve sorumluluk yüklediğini görüyor ve ona Allah'ın güç vermesini diliyorum.