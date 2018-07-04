24 Haziran seçimlerinin geride kaldığını zannediyorduk. Meğer CHP için her gün 24 Haziran'mış... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçilme serüveni meğer aslında CHP Genel Başkanlığı hedefine kilitliymiş.



Mum ışığında

Kılıçdaroğlu'nun ve İnce'nin eşleri ile birlikte mum ışığında baş başa yedikleri romantik yemeğin, böyle bir sonuçla ilgili herkesi perişan etmesi hiç beklenir miydi? Belli ki bu yemeğe giderken bu defa Kılıçdaroğlu CHP rozetini çıkartmıştı. Ama buna karşı yine belli ki Muharrem İnce hem CHP rozetini yeniden takmış hem de kılıç kuşanmıştı.



Burnundan geldi

Açıkçası Muharrem İnce böyle şefkatli ve muhabbetli bir liderin yediği yemeğin burnundan gelmesine neden olduğu için ileride vicdan azabı çekecektir. O lider ki seçim üstüne her seçimde kaybettikçe güçlenen insanüstü bir kurultay yaratığıdır. Ve şimdi bu liderin yediği yemeğin burnundan getirilmesi, Türk siyaset tarihine bir kumaş lekesi gibi geçecektir.



Meğer neymiş...

Baksanıza İnce'nin yemekte olup bitenler için söylediklerine:

"- Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi ama benden ona bir teklif gitti. Kendisine onursal başkanlık teklif ettim. Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi."



Kavga başlıyor

Kendisinin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini ve 15 CHP milletvekilinin İyi Parti'ye ödünç verilmesini Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin kanıtları olarak gösteren Muharrem İnce'nin belli ki vicdanı daha fazla yalan söylemeye müsaade etmedi. Genel Başkan adayı olduğunda "Hep kaybettin, yine kaybedeceksin" dediği Kılıçdaroğlu'na artık "Yeter" demenin zamanı gelmişti...



Meğer özel yemekmiş

Bahtsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalara verdiği cevap, acaba İnce aynaya bakarken yüzünün kızarmasına neden olacak mıdır? Kılıçdaroğlu İnce'nin yemek sonrasındaki açıklamalarına şu cevabı vermişti:

"- Özel bir yemekti, bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik."

Bakarsınız yarınki CHP MYK'sında, Muharrem İnce'nin partiden ihracı talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi de görüşülür. Ya da Kılıçdaroğlu Pensilvanya'dan yardım ister ve o anda Muharrem İnce'nin kasetleri piyasaya dökülür.