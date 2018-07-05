CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayla devirmek için gaza bastığı artık besbelli... Nitekim CHP'nin genç kurultay delegeleri Sinan Çiftçi, Mehmet Emin Altunses, Burak Esen, Hilal Çokoy ve Aylin Ayyıldız Olağanüstü Kurultay için ilk imzaları verip, genel başkanlık için Muharrem İnce'yi önermişler...



Yenildi mi?

Belli ki bu süreç artık önlenemez bir hızla hedefe ulaşacak. Ancak Muharrem İnce ve taraftarlarının anlamadıkları bir önemli husus var. Onlar İnce'nin oylarının CHP'nin oylarından fazla olduğuna veya Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimlerini kazandığına bakıp, CHP yönetiminin ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilmiş olduğuna güveniyorlar.



Muzaffer ve ezik

Yani muzaffer Muharrem İnce, ezik Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yerine geçerek CHP'nin lideri olacaktır bu hesaba göre... Oysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından şimdiye kadar "Seçimde yenildik" diye bir cümle çıkmamıştır. Kılıçdaroğlu'na göre 24 Haziran seçimlerinin yenileni AK Parti'dir. Bu durumda İnce ve taraftarlarının öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde CHP'nin yenildiği gerçeğini kabul ettirmeleri gerekiyor.



Bunlar yok olmaz

Açıkça söyleyelim ki, Kılıçdaroğlu'na olduğu gibi diğer ezik siyasetçilere de yenildiklerini kabul ettirmek kolay bir iş değildir. Mesela seçimlerde Saadet Partisi diye bir varlığın neden bulunduğunu kim anlatabilir? Madımak faciasını simgeleyen bir ismin lideri olduğu bu partinin Millet İttifakı içinde CHP ile kanka olmasını hangi akıl kabul edebilir?



2019'dan önce

Neyse... Muharrem İnce taraftarları olağanüstü kurultay için düğmeye bastılar. Mesela Batman Kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar da yayınladıkları açıklamada "Partimizin daha fazla yıpranmaması ve parti içi tartışmaların son bulması için 2019 yerel seçimlerinden önce Olağanüstü Kurultay'ın toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz" demişler.