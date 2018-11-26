Eğer dünyadaki gelişmeleri Kaşıkçı- Muhammed bin Selman kırık çizgisi dışında da izliyorsanız, en önde yer alan konunun "Brexit", yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma sorunsalı olduğunu görüyorsunuzdur.

Garip çelişkiler

Böyle garip ve çelişkilerle dolu bir dünya bu. Türkiye fiilen 1959'dan hukuken de Ankara Antlaşması ile 1963'ten bu yana AB'nin kapısında bekletiliyor.

Buna karşın 40 yıldır AB üyesi olan İngiltere 2016 Haziranındaki referandumla AB'den ayrılmaya karar verdi. Ancak AB'den çıkmak da girmek kadar zormuş.

29 Mart 2019

Eğer her şey yolunda gider ve İngiltere AB'ye olan 40 milyar euro borcunu nasıl ödeyeceğini de belirlerse, İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den çıkıyor.

Ancak 29 Mart 2019 ile 31 Aralık 2020 arası geçiş dönemi olacak ve AB vatandaşları İngiltere'ye serbestçe giriş yapabilecekler. Sonuçta İngiliz başbakanı May ile 28 AB üyesi arasında yapılan ayrılık anlaşması, 25 Kasım'da İngiliz Parlamentosu'nda oylandıktan sonra, uygulanmaya başlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun sorunları

Evet... Dış dünyadaki en önemli gelişme şimdilik bu... Bizde ise Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlere dönük temel uygulamaları belli olduktan sonra gözler, CHP içinde kaynayan kazana döndü. Bu konuda gündemdeki öncelikli mesele, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başındaki Muharrem İnce belasından nasıl kurtulmayı planladığına ilişkin...

Zor durum

İnce hâlâ CHP'den daha fazla oy almış Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul Belediye Başkan adayı da olmak istiyor. Kılıçdaroğlu da hem İnce'yi nasıl etkisizleştireceğini, hem de Millet İttifakı'na uygun güçlü bir adayı nasıl belirleyeceğini bulmaya çalışıyor.

Ancak Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayını destekleyeceği açıklandıktan sonra, muhtemel bir CHP adayının ancak kamikaze pilotu rolüne çıkabileceği bilinmekte.

Sarıgül de bir sorun

CHP'nin ya da Kılıçdaroğlu'nun bir başka sorunu da, Şişli'nin favorisi Mustafa Sarıgül'ün adaylığının nasıl engelleneceğine ilişkin... Eğer hem Muharrem İnce hem de Mustafa Sarıgül engellenirse, ileride bu ikili Kılıçdaroğlu'na karşı ittifak kurabilir.

Şimdilik durumlar böyle...