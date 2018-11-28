Tabii ki 31 Mart 2019'daki yerel seçimler siyasetin geleceğine yön verecek nitelikte olduğu için, gündemin en önemli maddesini oluşturacaklardır.

Ama AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlere de taşıma kararı bu seçimlerin yönünü şimdiden belli ettiği için, sonuç çok şaşırtıcı olmayacaktır.

Şaşırtmaca oyunu

Ancak gündemin gerçekten en önemli konusu, ABD'nin Kuzey Suriye'de ne yapmak istediğine ilişkindir...

Bilindiği gibi ABD PKK/PYD terör oluşumunun, Suriye'de DEAŞ'a karşı ABD'nin yanında mücadele ettiğini söylüyor. ABD bir yandan Kandil güdümlü PYD ile haşır neşir olurken, bir yandan da Kandil'in PKK'lı üç ağasının başlarına milyon dolarlık ödüller koyarak kendince Türkiye'ye karşı şaşırtmaca oyunu oynuyor.

Irak'tan sonra Suriye

Irak'ı işgal ederek bu ülkeyi perişan eden ve DEAŞ'ı da üreten ABD şimdi aynı şeyleri Suriye'de sahnelemektedir.

Bu büyük ve rezilce oyunu Türkiye'nin kabulleneceğini sananlar, tabii ki yanılıyorlar.

Nitekim dün AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin bu oyununa bir kez daha "dur" dedi. Erdoğan'ın bazı cümlelerini kayda geçirmekte yarar vardır...

DEAŞ falan kalmadı

"- Bir başka oyun sınırlarımız boyunca oynanmaktadır. Türkiye sınırlarında tek bir DEAŞ unsuru kalmadığı halde, on binlerce kişiyi silahlandıranların derdinin terörle mücadele olmadığı açıktır. Bunlar teröristlerle yatıyor, kalkıyor, onlarla yiyip içiyor. PKK'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün hedefi Türkiye'dir."

Sessiz kalamayız

"- Bunlara sessiz kalmamız mümkün değildir. Başlarına ödül koydukları teröristlerden emir alan bu örgütle ilişki kuranlar kendilerini kandırırlar. Dağlara kaçırılan kızların başlarına gelenleri tüm dünya izliyor. Onlardan doğan çocuklar da Avrupa'da şurada burada satılıyor.

Bunlar bu kadar tehlikeli bir örgüt."

Ciddi bir uyarı

"- Grup toplantısından sonra gerçekleştireceğimiz MGK'da bu meseleleri değerlendirecek, çok önemli kararlar alacağız. Artık yolun sonuna geldiklerini görmeliler. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler için işte bu fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri zaman, Türkiye'nin yanında olduklarını anlayacağız. Aksi takdirde Türkiye'nin bekası için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız."