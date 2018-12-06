Onları siyasetin zirvelerinde ve protokol çemberlerinde görürsünüz.

Burunlarından kıl aldırmazlar ve eşleri ile birlikte çok samimi pozlar verirler fotoğrafçılara...

Kim gülüyordur?

Ama bu sadece görüntüdedir. Mesela şöyle bir soru sorsak...

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un içinde bulunduğu zor duruma en fazla kim gülerek bakıyordur?

- Tabii ki ABD Başkanı Trump, Macron'un düştüğü durumu gülerek izliyordur...

Atışmışlardı

Evet... Macron daha çok kısa süre önce, Paris'te kutlanan 1'inci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100'üncü yıldönümü törenleri vesilesiyle bir konuşma yapmış ve bir Avrupa Ordusu kurulması önerisini seslendirmişti. Macron'un bu konuşması da Trump'ı öfkelendirmiş ve "Biz olmasaydık Fransızlar hâlâ Almanca öğreniyor olacaklardı" demişti.

Zor durumda

Şimdi Macron Avrupa Ordusu ile uğraşacak durumda değil. Sarı Yelekliler diye bilinen mutsuz Fransızların sokak eylemleri, Paris'i ateşe ve şiddete boğuyor.

Arkasında çok düşük bir kamuoyu desteği bulunan Macron ise, Sarı Yeleklilere teslim olmuş durumda. Varlık Vergisi'ni bile feda etmek noktasına geldi.

Trump da zor durumda

Bu arada Macron da, ABD Başkanı Trump'ın siyasi kaderini belirleyecek gibi görünen Mueller Komisyonu'na birer birer dökülen tanıkların Trump'ı zor durumda bırakan itiraflarını izleyerek gülüyordur.

Bu tanıklar arasında Trump'ın avukatı ve siyasi danışmanının da bulunması, işin ciddiyetini artırıyor. Trump'ın görevden aldığı Adalet Bakanı Sessions da, Başkan'ın seçim öncesindeki Rusya ilişkilerinin açığa çıkartılmasından yana. Ve Trump bu gelişmeleri "Cadı Avı" diye niteliyor.

Muhammed bin Selman

Durumu gülerek izlenen protokol güllerinden bir diğeri de Suudi Arabistan'ın veliahdı Muhammed bin Selman'dır.

Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak suçlanan veliahdın çevresindeki çember daraldıkça, başta onun otele kapatıp paralarını zorla aldığı akrabaları olmak üzere, pek çok kişi katıla katıla gülüyordur.

Dünya çok ciddi bir geçiş döneminin içinde... Bazılarının gülerek bazılarının da gözyaşları ile izlenenlerin sahnelendiği bir geçiş dönemi bu...