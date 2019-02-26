Dünyada da Türkiye'de de artık her şey açık açık konuşuluyor. Sahtekarlık artık müşteri bulamayacak. Ayıplı olsalar da herkes gerçekleri seslendiriyor. Utanmazlık en fazla yükselen değer şimdi.



Maduro mu Kim Jung-Un mu?

Şu Amerika'ya ve Trump yönetimine bir bakın... Bütün dertleri Venezuela'da bir darbe yapıp seçilmiş Başkan Maduro'yu devirmek değil mi? Trump'ın yardımcısı Pence, Venezuela'ya hangi zecri tedbirleri uygulayacaklarını açıklamak üzere bugünlerde... Ve Başkan Trump da aynı anda Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-un'a Twitter'dan övgüler düzüyor. "Başkan Kim, Kuzey Kore nükleer silahsız da dünyanın en büyük ülkelerinden biri olacak" diyor.



Siyasi hanedan

Seçilmiş Maduro'yu devirmek için Venezuela'ya her şeyi yapmayı planlayan Amerika, buna karşı bir siyasi hanedanın son varisi olan Kim Jung-un'a neredeyse ilanı aşk ediyor. Yeni dünyanın gerçeklerinden biri de bu tablo değil mi? Avrupa Birliği üyeleri de, Latin Amerika ülkeleri de Venezuela konusunda, Trump ile aynı çizgide değiller mi?



Korsanlık

Yani mesele Maduro meselesi değildir. Maduro'yu başarısızlığa iten ve petrol zengini Venezuela'yı iki dilim ekmeğe muhtaç eden uluslararası düzendir asıl mesele... Mesele uluslararası ilişkilerde korsanlık modelinin uygulanmasıdır.



HDP ile Saadet birlikteler

Türkiye'de de artık siyasi sahtekarlıklar sona eriyor. Artık "Kim kiminle beraber" benzeri bilmecelere gerek yok. İş o noktaya geldi ki, Şanlıurfa'da Halkların Demokratik Partisi (HDP), büyükşehir ve 3 merkez ilçe belediye eşbaşkan adaylarını Saadet Partisi (SP) adayları lehine geri çekti. HDP il yönetimi, merkez Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye ilçeleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adaylıklarını 'çatı' adayı olarak yorumlanan adaylara destek vermek amacıyla geri çektiklerini açıkladı.



Erdoğan haklıymış

HDP madem hiç sakınmadan Saadet Partisi ile birlikte oluyor, CHP'nin veya İYİ Parti'nin HDP ile beraberliğini gizlemek artık anlamsız değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında yer alan iddiaların gerçekliğini de kanıtlıyor HDP ile Saadet Partisi'nin birliktelikleri.

"-Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar."



Kürdistan var mı?

"-Bakın ne diyor? 'Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz. Batı'da da AK Parti ve MHP'yi kaybettireceğiz' Ahlaksıza bak ya... Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge ne zaman çıktı?"

"-Millet oyu CHP'ye verecek, millet oyu adı İYİ kendi karışık partiye verecek ama sonuçta buralarda PKK'nın FETÖ'nün borusu ötecek. Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum."