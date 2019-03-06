Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Eyüp'te konuşurken evrensel ve ebedi bir gerçeği dinleyen kitlelere hatırlattı... "Bu İstanbul 25 yıl öncesinin İstanbul'u değil. Benim halkıma benim vatandaşıma modern hizmetin ön adımlarını attık. Gençlerin büyük kısmı o gün ne vardı bilmiyor" dedi.



Hatırlamak için...

İnsan hafızasının zayıflığını acı biçimde hisseden bir İngiliz kadının öyküsü vardı BBC'de... En büyükleri 10 yaşında olan üç çocuk sahibi 39 yaşındaki bu kadın pankreas kanseri olunca ve öleceği kesinleşince, "İleride çocuklarım beni nasıl hatırlayacaklar" endişesine kapılmış ve "İleride izlesinler ve beni unutmasınlar" diyerek videolar hazırlamış.



Unuttuk mu?

Bizim genç kitlelerimiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi yakın geçmişin İstanbul'unu nasıl hatırlayabilir ki? Bırakın dünün İstanbul'unu, seçme ve seçilme yaşının dün ne olduğunu bugünün gençliği hatırlar mı ki?

"-Bu seçimde 18 yaş grubundan 1 milyon genç oy kullanacak. Seçimlerde seçilme yaşı 30'du, biz 25'e indirdik. Daha sonra da 18'e indirdik. AK Parti'nin gençliğe hediyesi seçme ve seçilme yaşının 18 olmasıdır."



Denizaltı geçitleri

En doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eyüp ve Sancaktepe konuşmalarında hatırlattıklarını bizler de hatırlayalım...

"-Hükümete geldik, önce Marmaray'ı yaptık. Milyonlar şimdi Marmaray'dan geçiyor. Avrasya'yı yaptık... Denizin altından bir tüp geçit daha yapıyoruz. Kanal İstanbul'u da yapacağız."



Su var mıydı?

"-Su yoktu su. Buralara suyu getirdik mi? Bak buraya yani şu anda bulunduğumuz yere bizler 180 kilometreden su getirdik Melen'den. Aynı şekilde Avrupa Yakası'na da 140 kilometreden getirdik. Ondan sonra da bu yakayı Boğaz'ın altından, içinden Renault aracı geçecek büyüklükte bir tünel açtık ki suyu deplase edelim. Hatırlayın o İSKİ'nin tankerleriyle su kuyruklarını hatırlayın.



Ya doğal gaz?..

"-Şimdi soruyorum anneler doğal gazınız var mı? Peki 8 - 10 sene önce, hatta ben görevi devraldığımda 94'te 50 bin eve doğal gaz gidiyordu. Cezaevine girerken bu kardeşiniz 1 milyon 250 bin eve doğal gazı getirmiştik. Bitmedi şimdi 6 milyon 500 bin eve doğalgaz gidiyor İstanbul'da."