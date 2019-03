Biz gazete yazarları bir başarı öyküsünü okurlarımıza aktarırken, ölçüyü kaçırıp "Böylesi görülmedi" diye yazarsak, öncelikle yazdığımız o konunun diğer ilgililerini gücendirebiliriz...



Bir hayal mi?

Bu duruma bir son örneği Hürriyet'teki köşesinde Ertuğrul Özkök verdi. Özkök geçen hafta "Çarşamba akşamı Zorlu Center'da seyrettiğim 'Alice' bence Türk sahne ve müzikal sanatında bir dönüm noktasını anlatıyordu" diye yazıyordu. Ertuğrul Özkök'ün anlattığına göre Zorlu Center'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu "En büyük hayalim burada gerçek bir Türk müzikalinin sahneye konması" demiş. İlk oyundan sonra da kulise gelip "Benim bu rüyamı gerçekleştirdiniz" deyip hepsine teşekkür etmiş.



Türkiye'de ilkmiş...

Ertuğrul Özkök, gerçekten çok başarılı bir müzikal olduğu anlaşılan "Alice"e katkısı bulunanları sıraladıktan sonra yazısını "Hepsinin adını yazıyorum çünkü müthiş bir yaratıcılık, cesaret ve özveri ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiler" diye bitirmişti.

Bu yazının yayınlandığı gün Türk tiyatrosunun önemli bir emekçisi beni aradı ve "Bu Ertuğrul Özkök bize ne demek istiyor" dedi öfkeyle...

Şaşırmıştım. "Ne yaptı ki Ertuğrul Özkök size" diye sordum. Anlatmaya başladı.



Eksikli bir anlayış

"-Ertuğrul Özkök'ün Alice müzikalini beğenmesi ve bunu okurlarına duyurması tabii ki iyi bir şey. Ama öyle yazmış ki, sanki Alice'den önce Türkiye'de ne müzikal ne de Türk müzikali olmuş.

Mesela "Lüküs Hayat"ı,"Fosforlu Cevriye"yi, "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı, Yedi Kocali Hürmüz"ünü yok sayan bir kültür anlayışı kabul edilebilir mi?"



Hisseli Harikalar Kumpanyası

Haldun Dormen'in yazıp yönettiği "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalinin şarkı sözleri Çiğdem Talu'ya, besteleri Melih Kibar'a aitti... Müzikal, ilk olarak 1979 yılında Egemen Bostancı'nın yapımcılığında Şan Sineması'nda seyirciyle buluşmuştu. 1982 yılına kadar Türkiye'nin dört bir yanında 600'ü aşkın temsil gerçekleştiren müzikalde, Erol Evgin, Nevra Serezli, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, Turgut Boralı ve İlyas Salman rol almışlardı. Erol Evgin'in de seslendirdiği "Hep Böyle Kal" ve "Söyle Canım" isimli şarkılar bu müzikal sayesinde popüler müziğin içerisine girmeyi başarmıştır. 600'den fazla sahnelenen eser, 2009 yılının Haziran ayında New York'ta Beacon Tiyatrosu'nda sahnelenen ilk Türk müzikali olmuştur.



Ve Cüneyt Gökçer'i hatırlamak

Beni arayan sanatçı kamuoyunda da yankılar yaratan Türk müzikallerinden sayısız örnek verdi ve sonra "Ertuğrul Özkök keşke Devlet Tiyatrolarına müzikali getiren rahmetli Cüneyt Gökçer'i de hatırlayabilseydi" dedi.

Gerçekten de Cüneyt Gökçer 1963 yılında Devlet Tiyatrolarında ilk müzikalin sahnelenmesini sağlar.

Ünlü Amerikalı konuk yönetmen Todd Bolender, D.Kingsley'in "Kiss Me Kate" adlı müzikal komedisini sahneye koyar. Bu müzikalde Fred Graham rolünü Cüneyt Gökçer oynar.

Daha sonra da "Damdaki Kemancı" ve "My Fair Lady" gelir. Damdaki Kemancı'nın 'Tevye'si olan Cüneyt Gökçer'in söylediği "Ah bir zengin olsam"ı unutabilir misiniz?