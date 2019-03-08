Aldatılmışlık duygusunu taşımak hiç de kolay değil... Üstelik bu aldatılmışlıklar bazen yüzlerce yıl sürebilir. Ne var ki günümüzde bunlar birer birer, balon gibi sönüyor. Aydınlanmışlık artık hızla aldatılmışlığın yerini almakta.



Hangi özgürlük?

Aldatılmışlığa en büyük örneklerden biri, özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün bekçilerinin Avrupa ülkeleri olduğu şeklindedir. Son olarak Avrupa Birliği'nin eski Demirperde ülkelerini de içine alarak, özgürlüğü kıta çapında yaygınlaştırdığına inanıyorduk.



Uyanıyor muyuz?

Yabancı düşmanlığının, antisemitizmin, İslamofobinin, göçmenlerden nefretin Avrupa ülkelerinin kimliklerini oluşturduğunu yakın zamana kadar görmezden geldik. Türkiye'de can ve mal güvenliğinin ana tehdidi olan PKK teröristlerinin bazı Avrupa ülkeleri tarafından himaye edilmeleri yetmezmiş gibi, son olarak Türkiye'deki 15 Temmuz 2016 darbe girişimine katılan FETÖ'cü subaylara Avrupa ülkelerinin sığınma hakkı tanıması, bizlerin hafif hafif uyanmamıza sebep olmaktaydı.



Sisi'ye hayranlar

Hepimizi iyice kendimize getiren şok, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Mısır'ın Sisi'si ile yaptıkları zirve toplantısıydı. Biraz önce Mısır'lı dokuz genci idam eden Sisi, zirve toplantısında Avrupalılardan övgüler alıyordu. Gerçi Avrupa Birliği üyelerinin Amerika'nın dümen suyunda Venezuela'da seçilmiş Başkan Maduro'yu değil de Amerika'nın atadığı Guaido'yu desteklemeleri de uyandırıcı nitelikteki bir karardı.



Doğru bir karar

Son olarak Avrupalılar yeni bir göz boyayıcı karar almışlar. Reuters'ın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre, Avrupa Birliği'ne (AB) üye toplam 28 ülke Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi Arabistan'a karşı adım atılmasını öngören ortak bir bildiri için imza vermiş. AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınarken, sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yapmış.



Yanlış bir karar

Avrupalıların duruma göre ne tür kararlar alacaklarına bir diğer örnek Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, AB Komisyonu tarafından hazırlanan Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı 23 ülkeyi kapsayan terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesinin reddedilmesine karar vermesi oldu...



Ve Türkiye

Bu Avrupalılar acaba bizi nasıl görüyorlar? Avrupa Komisyonu başkanlığı seçimlerinde Avrupa Halkları Partisi adayı Manfred Weber, kendisinin seçilmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini durdurma talimatı vereceğini belirterek, "Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olamaz, bunu açıklığa kavuşturalım" demiş.