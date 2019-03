Erkekler de devletler de ilişkide oldukları kadınlar ve devletler kendilerine tavizsiz teslim olmayınca, bunu ihanet olarak niteliyorlar. Bu gibi durumlarda bireylerin de devletlerin de kendilerine ihanet edenlere neler yapmayacaklarını hayal bile edemezsiniz...



Öz babanın yaptığı

İngiltere'den bir örnek vereyim. Geçen temmuzda Worchester'deki bir mağazada 3 yaşındaki bir erkek çocuğun yüzüne ve kollarına asit atıldı. Polisin aylar süren araştırması sonunda bu asidi atan kişinin 3 yaşındaki çocuğun 40 yaşındaki öz babası olduğu anlaşıldı.

Adam meğer kendisinden ayrılan eşinden intikam almak için çocuklarının yüzüne asit atmış.



Bahtsız kadınlar

Bizim medyanın haberlerinde de kendilerinden ayrılan eşlerini asıp kesen adamların yaptıklarını her gün okumuyor muyuz? Evliliği bir işkence olarak yaşayan bahtsız kadınların boşanarak da kaderlerine egemen olamadıklarını bu haberlerden öğrenmiyor muyuz?

Peki ya bir devlet sizin ulusal çıkarlarınızın gereğini yapmanızı "İttifaka ihanet" olarak yorumlarsa ne yapardınız?

Son olarak bir Amerikalı yetkilinin yaptığı açıklamaları gördünüz mü? Bu üst düzey bir ABD'li yetkili şöyle konuşmuş:



Amerika ne diyor?

"Gündemimizde bizi zorlayan bazı meseleler olduğunu biliyoruz.

Bu konuda bazı sıkıntılar var.

Suriye, S-400, İran, bazı ABD'li yerel çalışanların alıkonulması gibi...

Türkiye mahkemeleri ile yakın temas halindeyiz. Hem Türkiye hem de ABD'nin menfaatleri doğrultusunda saygı duyulacak çalışmalar yürütmekteyiz" demiş. Bir başka Amerikalı da "Eğer Türkiye Rusya'dan S-400'leri alırsa, biz de Türkiye'ye F-35'leri vermeyiz" diye konuşmuş.



Ya biz de konuşursak

Fetullah Gülen'in Amerika'da konuşlanması, Halkbank Genel Müdür yardımcısının bir Amerikan zindanında tutulması, Suriye'deki PKK/PYD oluşumuna Amerika'nın her çeşit desteği vermesi, İran'la ilişkilerimizi sürdürdüğümüz için bize yaptırımlar uygulanması... Veya Türkiye'deki darbelere ve darbe girişimlerine Washington'ın destek vermesi...



Süper olmak mı?

Ne dersiniz? Kim kime ihanet ediyor?

Eğer siz bir süper devletseniz siz kimseye ihanet etmez misiniz? Eğer bir süper devlet değilseniz ve daha da ileri giderseniz, kendinizi Venezuela'nın konumunda mı bulursunuz?