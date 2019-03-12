CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önüne koyulan mikrofonu görünce aklına gelen her konuda konuşmaya başlıyor.

Bu konuşmalardan bazıları yargı tarafından "İftira" olarak nitelendiği için önemli miktarda tazminat ödemek zorunda da kaldı.

Daha da ötesi CHP'li milletvekillerinin maaşlarından kesilerek oluşturulan bir "İftira fonu" da var şimdi. Yani tazminat korkusu olmadan daha rahat iftira atabiliyor artık.



PKK oyları ve CHP

Ancak bazı konularda Kılıçdaroğlu da, CHP sözcüleri de dut yemiş bülbüllerden farksızlar.

Örneğin CHP'nin PKK'ya uzanan bağlantıları konusunda hiç konuşmuyorlar. Bereket açık sözlü bir CHP'li olan Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, partisinin bu konudaki suskunluğunu sona erdirdi.

CHP'nin Halk TV'sinin Köln'den yapılan canlı yayınına katılan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, PKK'lıların da oylarına talip olduklarını söyledi.



Açık açık söyledi

Bankoğlu, "Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir" dedi.



Mansur Yavaş ve sahte senet

CHP sözcülerinin dut yemiş bülbüller misali suskun oldukları bir diğer konuyu da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında gündeme getirdi. Ömer Çelik, Mansur Yavaş ile ilgili basında yer alan 'sahte senet' haberleriyle ilgili, "Açıklama bekledik gelmedi.

Ne Mansur Yavaş ne CHP iddialara yanıt verdi. Biz inceledik ve vardığımız sonuçlar bu şekilde vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. CHP'nin ve Mansur Yavaş'ın suskunluğunu da vatandaşımızın takdirine arz ediyoruz." dedi.



Sahte senet davası

Bir vatandaş Mansur Yavaş'ın sahte bir senedi 2015'te icra takibine koyarak kendisinden 600 bin dolar tahsil etmeye çalıştığını iddia ediyor. Neticede bu imza incelendiğinde, senetteki imza incelendiğinde vatandaşa ait olmadığı; jandarmanın ve emniyetin bilirkişilerince açıkça ortaya konuyor. Adli tıp raporlarında da sabit hale gelmiştir. Tabi sahte senedin tespitiyle ilgili icra takibi iptal edilmiş oluyor. Ve mahkeme Yavaş ile ilgili olarak para cezasına hükmediyor. Dava süreci sonuçlanıyor 2016 yılında Yargıtay tarafından onanıyor ve kesinleşiyor.

Evet... Bakalım PKK oylarına talip olduklarını açıklamalarındaki gibi, bir başka CHP'li de Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili olarak "Ne olmuş yani? Biz sahte senetle para da tahsil ederiz" diyecek mi?