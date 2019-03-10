Rusya'dan S-400 savunma sistemini alınca Amerika bize ne tür yaptırımlar uygulayacak dersiniz? Bu sorunun cevabını oluşturacak içerik bizim muhalefet partilerini pek ilgilendirmiyor.

Ayıptır söylemesi ve hatta düşünmesi bile ayıptır ama, muhalefet partileri için Tayyip Erdoğan'ı götürecek ne varsa mubahtır...

Belki mesela muhalif bir siyasetçi, Amerika'nın Venezuela'ya yaptıklarına imrenerek bakıyordur.



İnönü de devrildi

Yakın tarihte Amerika'ya rest çekip de ayakta kalabilmiş pek fazla siyasi lider yok bu coğrafyada... Johnson Mektubu geldiğinde Başbakan İnönü öfkelenmiş ve "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de bu yeni dünyada yerini alır" demişti.

Sonuçta bir bütçe oylamasında İnönü Başbakanlıktan düşürüldü.



Demirel'in serüveni

Süleyman Demirel birinci defa 12 Mart 1971 askeri darbesi ile düşürüldü.

Onun Dışişleri Bakanı Çağlayangil, "Suriye'ye giden Sovyet uçaklarına hava sahamızı açtığımız için Amerika'yı kızdırdık" diye 12 Mart darbesinin gerekçesini açıklamıştı.

Bazılarına göre Adnan Menderes de bir Moskova ziyareti tasarladığı için Amerika'yı kızdırmıştı.



Sıra Ecevit'te...

Kıbrıs'a askeri müdahale de sonunda Amerikan ambargosunu ve Ecevit'in yıpranmasını getirdi. Sonunda 12 Eylül 1980 askeri darbesi oldu ve Kıbrıs yüzünden Yunanistan'ın NATO'dan çekilmesi, Rogers Planı'nın 12 Eylül'de hemen kabulü ile sona erdirildi.



Erdoğan ve ABD

Tayyip Erdoğan da işbaşında olduğu dönemde Amerika ile karşı karşıya geldi...

Ama yaşanılanları zarif biçimde geçiştirdi.

Mesela Erdoğan'ın korumaları için Amerika'dan silah alma isteğimiz Kongre kararı ile reddedildi. Ama aynı Amerika PKK/PYD'yi tepeden tırnağa silahlandırmadı mı?



Brunson krizi

Ajan papaz Brunson'ın Amerika'ya iade edilmesi geciktiği için, Amerika İçişleri ve Adalet Bakanlarının Amerika'daki mal varlıklarını dondurdu. ve bu arada Türk ekonomisine bir saldırı düzenlenip doların değeri bir anda 7 liraya çıktı. Sonra Brunson gecikerek olsa da gönderildi ve kriz donduruldu.



Ne yaparlar?

Şimdi S-400'lerle birlikte yeni bir kriz daha geliyor. Acaba Venezuela gibi bizde de elektrikler mi kesilir? Ya da mesela çok konuşan bir muhalif politikacı Amerika tarafından meşru Başkan mı kabul edilir?

Hepsi bir yana... Ben en çok CHP'nin Amerika'ya karşı hangi siyaseti izlediğini merak ediyorum. Bakarsınız gerçekten fabrika ayarlarına dönerler ve mesela CHP'nin İsmet İnönü'sünü Amerika'nın nasıl devirdiğini hatırlarlar.