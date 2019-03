Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık "Trenden inenler" içerikli konuşmalar yapıyor. Dün Urfa'da konuşurken konuya girerken "İhaneti affetmeyiz, onlarla yola devam etmeyiz" dedi ve devam etti...



Trene inmek ve binmek

"-Menfaatleri neredeyse oraya gidiyorlar. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler.

Bu davada bu treni terk edeni bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz"

"-Ülkemiz için gece gündüz çalışıyoruz.

Bazı tezgahlara, oyunlara sakın gelmeyiniz. Neymiş beyefendi aday olmamış... Ne dava var ne bir şey..."

"-Kimle yola çıktıysak ihanet etmezse onunla yola devam ederiz.

Ve ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez"



Uzun süreli yolculuklar

Tren yolculuğu ile siyasi kader arkadaşlığı tabii ki bir ölçüde birbirlerine benzer. Örneğin kıtalar arası bir sürat treninde yolculuk yapmak, 17 yıla yakın süredir Türkiye'yi yöneten AK Parti'de siyasi yolculuk yapmak gibi olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi, bu trenden inenleri çok gördük. Hatta bunlardan bazılarının yeni bir parti kurmayı tasarladıkları bile söyleniyor. Ama taa İstanbul Belediye başkanlığından beri Erdoğan'la aynı trende yolculuk edenler o kadar çok ki...



Banliyö treni gibi...

Ama bir de çok kısa mesafede yolcu taşıyan trenler var. Örneğin CHP her seçimde bu kısa mesafe yolcularından bazılarını aday olarak listelerine de alıyor.

Bunlar için ihanet veya sadakat önemli değil. Mesela AK Parti'nin kurucusu olup da veya dindarlıkla gericiliği karıştırıp da, şimdi CHP'de milletvekili olanlar var. Bu açıdan yeni CHP bir banliyö treni gibi. Makinist Kılıçdaroğlu ise, her seçim sonrası sanki trenden inecekmiş gibi davranıyor. Ama inmiyor.

Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına konu olanları merak ediyoruz.

Acaba kim "Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim" dedi.