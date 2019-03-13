İyi şeylere hemen alışıveriyoruz...

Hayatımızdaki kolaylıklar sanki oldum olası varmışlar gibi geliyor bizlere.

Bir Karaköy'le Tünel arasındaki minyatür metroya bakın, bir de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmete açtığı Gebze-Halkalı arasındaki 63 kilometrelik raylı sisteme bakın...



Marmaray şaşkınlığı

İlk defa Marmaray'a bindiğimde çok şaşırmıştım.

Göz açıp kapayıncaya kadar Yenikapı'dan Üsküdar'a gittiğimde, "Acaba rüya mı görüyorum" diye düşünmüştüm. Oto-yollar, hızlı trenler, denizaltı geçitleri falan yoktu bizim hayatımızda. "Kara tren gelmez m'ola" bizim şehirler arası ulaşım tarzımızı yansıtırdı.



Eski Çin gibi

Aslında eski Çin de öyleymiş...

Şimdiki Çin'de şehirler arası hızlı trenlerin sürati saatte 350 kilometre... Oysa eski dönemde hiçbir tren ilan edilen vakitte ulaşmazmış menziline.

Amerika'dan uzmanlar getirmişler, trenleri zamanında ulaştırsınlar varacakları yere diye. Bu Amerikalı uzmanlar bir istasyonda bekliyorlarmış. Ve derken tam zamanında gelmiş beklenilen tren.

Amerikalılar şaşırmışlar ve istasyon şefine "Hani tren vaktinde gelmezdi. İşte bu tren tam vaktinde geldi" demişler.

İstasyon şefi gülmüş, "Bu dün beklenen tren" diye cevap vermiş.



Halkalı-Gebze hattı

Dün hizmete açılan Gebze ile Halkalı arasındaki 63 kilometrelik raylı sistem için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tren hattı İstanbulluya 1 saat 10 dakika kazandıracak" demiş... Hattın 43.8 kilometrelik kısmı Asya; 19.2 kilometrelik kısmı da Avrupa kıtasından geçiyormuş.

Gebze ile Halkalı arasındaki yolculuğu 185 dakikadan 115 dakikaya indirecek olan hattın günde 1.7 milyon yolcu taşıyacağı hesaplanıyormuş.



Kazanılan zaman

Bu bilgileri duyunca yine eski Çin'e ait demiryolu haberlerini hatırladım. İki kent arasında bir demiryolu hattı yapılmış.

Çinli siyasetçi "Bu hat sayesinde günde 6 saat kazanacağız" diye konuşma yapmış. Bir Çinli de "Peki bu kazandığımız 6 saati ne yapacağız" diye sormuş siyasetçiye.



Menderes ve İstanbul

Rahmetli Başbakan Adnan Menderes, yıllarca ihmal edilmiş İstanbul'a yollar, bulvarlar yaptırıyordu. Barbaros Bulvarı, Vatan ve Millet caddeleri, Maslak Bulvarı hep Adnan Menderes'in İstanbul'a kattığı yollardı. Ve o zaman da muhalefet "Yollar yağ gibi, ekmeğe sürüp yeriz herhalde" diye eleştirirlerdi Menderes'in imar hamlesini.

Bakalım Halkalı-Gebze hattına şimdiki muhalefet ne diyecek?