CHP'nin Ankara Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın adı etrafındaki iddialar yankılanarak büyüyor. Bu gibi durumlarda bu adayın partisi olan CHP'nin sessizliği, olayı daha da dramatik boyutlara taşıyabilir. Eğer olaylar ve iddialar dizisi bu çizgide devam ederse Mansur Yavaş, önümüzdeki günlerde adaylıktan çekilmek zorunda kalabilir.



Bu CHP'nin meselesidir

Mansur Yavaş'ın hiç soru almadan yaptığı basın açıklaması, bu kişi hakkındaki iddialara cevap getirmedi. Dün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Mansur Yavaş Sorunsalı hakkındaki açıklaması, özellikle CHP tarafından dikkatle değerlendirilmelidir...

"-AK Parti'nin Mansur Yavaş gibi bir meselesi yoktur. Bu CHP'nin meselesidir.

Bu gerçeklerin kamuoyuna duyurulması her siyasi partinin görevidir.

Mansur Yavaş meselesi bizim meselemiz değildir"



Hangi hizmet karşılığı?

"-Bahsettiği kişiden tahsil etmeye çalıştığı parayı nasıl bir hizmet karşılığı talep etmiştir? Bir fatura var mıdır? 600 bin doları hangi hizmet karşılığı talep ettiğini sormak herkesin en doğal hakkıdır.

Uzun uzun lafı dolandırmaya gerek yok.

Mahkemedeki cevaba göre bir avukatlık ilişkisi yok."



Vergi hassasiyeti...

"-Mansur Yavaş'ın firma ve alacaklı olduğu vatandaşla ilgili bir danışmanlık ilişkisi de görünmüyor.

Daha vahim bir husus var. Alacağını neden sözleşmeye dökmemiş? Sayın Yavaş amacının vergi vermemek olduğunu söylüyor. Vergiyle ilgili olarak her siyasetçinin hassas olması gerekir."



Cevapsız soru

Evet... Mansur Yavaş'ın cevap vermesi gereken soru ortada:

-Avukatlık sözleşmesi yaparak fatura kesmesi gereken Mansur Yavaş'ın herhangi bir sözleşme yapmadan senet aldığı ve mevzuyla ilgili vergi ödemediği de ortaya çıktı. Mansur Yavaş'ın 600 bin dolarlık senedi hangi maksatla aldığı ise olayın hukuki boyutlarının daha çok büyüyeceğini gösteriyor.



Bir itiraf

-Mansur Yavaş mahkemede verdiği ifadede niçin avukatlık sözleşmesi yapmadığını da itiraf ederek, "Karşı taraf firma olduğu için makbuz kesildiğinde 300 bin doları vergiye gidiyordu.

Bu sebeple senet imzalandı" diyerek vahim gerçeği gözler önüne seriyor.



Vahim bir durum

-Ankara belediye başkanlığına aday olan bir şahsın böyle bir gerekçeye sığınması hem gerekçenin içeriği açısından hem de vergi vermemek için böyle bir gerekçeye sığınması bakımından vahimdir.