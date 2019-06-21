Yarın değil ondan sonraki gün pazar... Yani İstanbul Belediye Başkanı'nı belirleyecek seçimin yapılacağı gün. Tabii ki başta adaylar olmak üzere hepimiz "Kim kazanacak" sorusunun cevabını merak ediyoruz.



Seçmen olmak

Bizlere seçmen olarak düşen kazanana dönük tahmin yapmak değil, bu göreve layık gördüğümüz adaya oy vermektir. Ancak kamuoyu oluşturan odaklar ve özellikle algı yönetimi yapanlar için bu çeşit bir görev söz konusu değildir. Onlar bir adayın hakkıyla kazanması için değil, bu görevi destekledikleri ismin alması için çaba gösterirler. Bu arada karşı oldukları ismi karalarken, destekledikleri ismin ayıplarını da yok sayarlar.



Tanıyoruz

Sanırım bizler iki adayı da yeterince tanıdık. Binali Yıldırım'ı da, Ekrem İmamoğlu'nu da oldukça fazla biliyoruz. Kimin hangi yönlerinin hangi konularda ağır bastığını da bilmek durumundayız. Bu bilgilere, adayların katıldıkları televizyon programından çok önce ulaştık.



Sinirli bir adam

Kabaca özetlersek... Binali Yıldırım, arkasındaki birikime ve yaptığı hizmetlere dayalı olarak soğukkanlı ve sakin bir görünüm veriyor. Ekrem İmamoğlu ise yolun başında verdiği sevgili ve hoşgörülü görüntünün dışına çıktı. Hoşuna gitmeyen sorulara sinirlenen bir portre şu anda. Kafası atınca devletin valisine "it" diyebiliyor.



Yalanlar biliniyor

Açıkçası bir seçmen olarak tarafsız değilim. Bir İstanbullu olarak da Binali Yıldırım'ı belediye başkanı görmek istiyorum. Ama biliyorum ki seçmenlerin büyük çoğunluğunun oyu, bilinç altındaki dürtülerle belirlenir. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun doğru olmadıkları ortaya çıkan söylemleri bile, belirli kitlelere hoş gelebilir.



Sandığa saygı

Ancak sonuçta demokrasinin nihai karar merkezi seçim sandığıdır.

Bazılarının Gezi Kalkışması sırasında "Her şey sandık değildir" demelerinin bir anlamı olmadığı artık anlaşılmıştır. Kısacası pazar akşamı İstanbul'un Belediye Başkanı'nın kim olduğunu anlayacağız.