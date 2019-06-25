Her seçimin bir galibi bir de mağlubu vardır. Ama bazı seçim sonuçları için "Galip sayılır bu yolda mağlup" da denilir.



İmamoğlu galiptir

Pazar günü yapılan seçimin galibi tabii ki İmamoğlu'dur. Üstelik 31 Mart'ta tartışılan sonucu unut- turacak bir çoğunlukla seçimi kazanmıştır. Bu seçime İmamoğlu CHP adayı olarak girdi. Ama söylemleri mklasik CHP'li söylemlerinden farklıydı. Kadınlarla erkeklere ayrı yüzme havuzları vaat etti, sosyal mekanlarda alkollü içki verilmeyeceğini açıkladı. Yani zafer CHP'nin değil İmamoğlu'nun zaferiydi.



Binali Yıldırım olayı

Bu yolda galip sayılması gereken mağlup ise, Binali Yıldırım'dır... Gülmesini bilen, sabırlı ve bilge bir adam portesi çizdi Yıldırım. Bir insan hem birikimli hem de olgun olduğu zaman ortaya ne kadar hoş bir kişilik çıkacağının somut örneğiydi. Bence Binali Yıldırım'ın Belediye Başkanı olmamasından kaybedecek olan İstanbul ve İstanbullular oldu. Kim bilir beş yılda İstanbul'a ne tür hizmetler yapacaktı seçilseydi.



AK Parti yenildi

Gerçek mağlup ise, 31 Mart seçiminin sonucunu kabul etmek yerine bu seçimin yenilenmesini isteyenlerdir. Böylece Ekrem İmamoğlu mağdur konumuna itilmiş ve İstanbul seçmeni öfkelendirilmiştir. Bu arada bazılarının "Küskünler" dediği sandıktan uzakta duran AK Partili seçmenler de tutumlarını değiştirmemişlerdir. Bu sonuç herhalde AK parti içinde derin tartışmalara ve arayışlara yol açacaktır. Bu yazının sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilgi çekici bulduğum seçimleri değerlendirmesini aynen aktarıyorum:



Soylu'nun sözleri

Soylu, "31 Mart sonrası olan olaylarda kıyamet koparanlar, Türkiye'yi diktatörlükle, hukuksuzlukla ve anti demokratiklikle suçlayanlar, dün akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı" dedi. Demokrasiyi tanımanın ve hazmetmenin kolay olmadığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"-Bazen kazanmak kaybetmektir, bazen de kaybetmek kazanmaktır. Siyasi hayatımızda kaybetmişliklerimiz var, kazanmışlıklarımız var, bunlar olacaktır. Ama biz dünyayı yıkmıyoruz, aramızdaki temel fark bu. Demokrasi şehitleri veren bir anlayışın içerisinden geliyoruz. Demokrasi şehitleri verdirenler ile verenler arasındaki temel fark bu.

"-Hukuka uyanlar ile hukuka küsenler arasındaki temel fark bu. Bizim biraz işimiz zorlaşacak. İşimiz şundan zorlaşacak, İstanbul'un, valiye 'it' diyen bir belediye başkanı oldu. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet... İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz. Benim söyleyeceğim bu."