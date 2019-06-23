Bu öykü her seçim gününde yeniden anlatılabilir... Ben de bir kez daha anlatıyorum...

Ormanda kral seçimi yapılıyormuş. Eşek çok iyi kulis yapmış. Genç seçmenler ormanın gerçek halini bilmedikleri için eşeğin vaatlerinden etkilenmişler. Sonuçta seçim sandıklarından eşek 'Ormanlar Kralı' olarak çıkmış.



Eşek kazanmış

Eşek ertesi sabah "Acaba rüya mı gördüm" diye düşünüyor ve 'Ormanlar Kralı' seçildiğine inanamıyormuş. Ormanda yürüyüşe çıkmış eşek. Bakmış, bir ağacın dibinde bir kurt uyukluyor. Şöyle uzaktan gayet ihtiyatla bir anırmış kurda doğru. Kurt anırmayla uyanmış, uzakta eşeği görünce "Kral hazretlerine saygılar" diye uluyarak yere kapanmış.



Ayı da ürkmüş

Bu olay eşeğin kendine olan güvenini pekiştirmiş. Gölgede uyuyan bir ayı görünce yanına yaklaşarak anırmış. Ayı da uyanıp eşeği görünce "Kral hazretlerine saygılar" diye böğürmüş ve yere kapanmış. Artık eşek gerçekten kral olduğunun bilincinde olarak ormanda ilerliyormuş.



Sıra aslana gelince

Eşek böyle salına salına ilerlerken bakmış ki bir kuytu köşede bir aslan uyumaktaymış. Hemen yanına gitmiş uyuyan aslanın ve aslanın kulağına doğru en yüksek perdeden anırmış. Anırma sesi ile uyanan aslan başucunda eşeği görünce bir pençe atmış ve eşeği parçalayıp öldürmüş.

Kıssadan Hisse- Meğer aslanın ormandaki seçimden haberi yokmuş...



İnsanlı seçimler

Bu öykünün tabii ki insanlar alemindeki seçimlerle ilgisi yoktur. Ama bazıları seçimlere topluma sunabilecekleri hizmetlerle veya birikimleri ile değil, kopartabilecekleri gürültülerle katılıp seçmenlerden oy beklerler. Bu çok büyük hatadır ve o toplumdaki demokrasiye olan güveni sarsabilir.