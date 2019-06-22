Gündemin çok önemli iki maddesinden biri Amerika ile İran arasındaki sıcak bunalımsa, diğeri de Doğu Akdeniz kaynaklarının paylaşımına ilişkin olarak Avrupa Birliği Konseyi'nin Türkiye'yi açık açık tehdit etmesidir.



Tehdit etti

AB Komisyonu Sözcüsü Jean- Claude Juncker medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'la (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) tam dayanışma halindeyiz.

Türkiye'nin Kıbrıs'a ait sularda yaptığı şey, tamamen kabul edilemezdir.

Komisyon, bir çatışma söz konusu olduğunda, gerekli tedbirleri almak için yetkilendirilmiştir.

Ve bunlar hafif tedbirler olmayacaktır" dedi.



Öcalan'ın HDP'ye uyarısı

Tabii bir de İstanbul'daki siyaseten hayati önem taşıyan belediye başkanı seçimine ilişkin olarak Öcalan'ın "Tarafsız olun" mesajının HDP'de yarattığı kriz var gündemimizde.

Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın 23 Haziran seçimine ilişkin, 18 Haziran'da İmralı'da yazdığını belirttiği mektubu perşembe günü açıklamıştı.

Kemal Özcan açıklamasında, Öcalan'ın, yarın yapılacak seçimlere dair "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" mesajını verdiğini ifade etmişti. Özcan, böylece HDP'nin Millet İttifakı'na mesafeli durması sinyali verdiğini savunmuştu.



HDP'liler şaşırdı

Açıkça İstanbul seçiminde Millet İttifakı'na destek veren HDP ve PKK'da Öcalan'ın "tarafsız olun" mesajı şok etkisi yarattı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin ortaklaşa kaleme aldıkları 9 maddelik açıklamada, Öcalan'ın mesajını laf kalabalığına gömdüler ve HDP'nin PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından geliştirilen "Üçüncü Yol Stratejisi" doğrultusunda, bağımsız olarak siyaset yapmaya devam edeceği vurgulandı.



Dağa bir mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, İmralı'dan HDP seçmenine 'Tarafsız olun' çağrısıyla ilgili "Bu iktidar savaşında, tabii HDP, PKK kanadında yaşanan bu savaş Öcalan ve Demirtaş noktasında ciddi bir kayma olduğunu gösteriyor. Burada bir liderlik mücadelesi var, bu mücadelede Öcalan, dağa ve Demirtaş'a mesaj veriyor" dedi.