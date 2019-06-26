Devletlerin ve bireylerin yaşamları birbirlerini etkiler ama çok da farklıdırlar. Son İstanbul seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yaşamını mutlaka derinine etkilemiştir. Bu seçimin AK Parti yönetimine nasıl yansıyacağını en yakın zamanda göreceğiz. Ama bir yanda da onu bekleyen zorlu görevler var ki, bunlar devletin yaşamını derinine etkileyecektir.



Putin'le görüşme

Katılacağı Tokyo'daki zirvede hem Putin'le hem de Trump'la çok temel sorunları yüz yüze görüşecek. Özellikle Suriye'deki Esad rejiminin Rusya ile bağlantılarının İdlib'den başlayarak Türkiye ile Rusya arasındaki dostluğu sabote eden girişimleri, Erdoğan- Putin görüşmelerinin ana zeminini oluşturacaktır.



Farklı bir Trump

Trump'la 29 Haziran'da yapacağı görüşmeye gelince... Cumhurbaşkanı Erdoğan bu defa Trump'ı eskisinden çok farklı bir yapı içinde bulacaktır. Çünkü Trump şimdi 2020 Başkanlık seçimine kilitlenmiş bir siyasetçidir. Zaten ölçüsüz olan davranışları seçim sürecine girmiş olması dolayısıyla daha da tırmanma eğilimindedir.



Ortadoğu karışık

Trump şimdi damadı Kushner aracılığı ile Ortadoğu'ya 50 milyar dolar dağıtıp buna karşı Filistin'i yok etme ve İsrail'i yüceltme programını pazarlamaya çalışıyor. Bunun yanında İran'a daha da geniş bir yaptırım uygulayarak, Tahran'ı mefluç edebileceğini zannediyor. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran dini lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i de kapsayan son yaptırımlarıyla ilgili olarak, yaptırımların 'diplomasi kanalının sonsuza dek kapanması' anlamına geldiğini söyledi.



S-400'ler sorunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye yapılan S-400'lere ilişkin F-35'ler şantajını anlatırken, Trump'ın beyninde kim bilir neler dolaşıyor olacaktır. Bu arada Trump'ın FETÖ'ye ilişkin yeni bir tutum sergileyeceğini beklemek de belki sadece hayallerle uğraşmak anlamına gelebilir.



Doğu Akdeniz krizi

Erdoğan'ın ilgilenmesi gereken sorunlardan biri de Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol aramalarıdır. Dün Yunan Başbakanı Çipras, "Türkiye, Kastellorizo (Kızılhisar Adası) çevresinde sondaj çalışması yapmayı aklına bile getirmesin" diye konuya değindi. Çipras ayrıca AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde "hukuka aykırı faaliyetlerine" dair kesin ve açık karar aldığını belirterek, bunu "Yunanistan ve Kıbrıs'ın büyük bir diplomatik zaferi" şeklinde nitelendirdi. Kastellorizo Adası Antalya kıyılarına sadece 2 km uzaklıkta bulunuyor.