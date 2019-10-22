Sinemaseverler hatırlar... 1962 Hollywood yapımı "En Uzun Gün" yani "The Longest Day" filminde, 2'nci Dünya Savaşı'nın Avrupa kıtasındaki sonunu başlatacak olan Normandiya harekatında, sivil halkın yaşadıkları hikaye edilmişti.

John Wayne, Henry Fonda, Richard Burton ve Paul Anka'nın rol aldıkları bu film 1964'te Türkiye'de de oynatılmış ve ilgi çekmişti.



En uzun gün

Bugün de Türkiye'de bizler "En Uzun Gün"ü yaşarken, aslında filmlerde yaşatılanlarla gerçek hayatta yaşananlar arasında çok fark olmadığını görüyoruz. Evet... Bugün gün doğumundan akşam saat 22'ye kadar uzanan süre için "En uzun gün" demek hiç yanlış olmayacak.



Putin'le görüşme de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World'ün düzenlediği forumda dün yaptığı açıklamalarla "En uzun gün"ün içeriğini şöyle özetledi:

"-ABD ile yapılan mutabakat neticesinde terör örgütünün belirlenen Güvenli Bölge'yi terk etmeleri için verilen 120 saatlik sürenin dolmasına çok az kaldı. Yarın Soçi'de yapılacak olan Putin görüşmesinden sonra adımlar atılacak."



Çıkış yapan araçlar

En uzun güne uzanan zamanda Türkiye'den yapılan açıklamalar da şöyle:

"TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."



Silahlı teröristler

Askeri kaynaklardan verilen bilgilere göre bölgeyi terk eden teröristler bu 120 saatlik süreç içerisinde Suriye'nin Haseke şehrine doğru ilerliyor... Tüm bölgede 10-15 bin silahlı terörist olduğu biliniyor.

Harekatın ilerlemesi ile terör örgütünün sözde liderlerinin bölgeyi anında terk ettiği ortaya çıktı.



30 bin TIR silah

30 bin TIR silah yardımı yapılan teröristlerde 30-35 bin kişilik silahlı gücü donatacak seviyede hafif ağır silah mühimmat olduğu değerlendiriliyor.

Terör örgütü YPG en az 650 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı. Operasyonun başladığı günden bu yana teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti. Yakalanan ve yaralananlar ile birlikte toplam sayı ise 90'ı buluyor.