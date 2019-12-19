Önümüzdeki aylar da şimdiye kadar olduğu gibi yağmursuz geçerse, İstanbul'un iddialı yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işi çok zorlaşacaktır. 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a Belediye Başkanı olmadan önce bu kent nasıl susuzluktan kırıldıysa, önümüzdeki dönemde de aynı tablo yaşanacak ve İstanbullular "Yeni bir Erdoğan çıksa da kente su getirse"diyerek beklemeye başlayacaklardır.



Biraz sabır

Galiba bütün mesele Ekrem İmamoğlu'nun ne yapıp yapıp, Belediye Başkanlığı'nda 2050 yılına kadar kalmayı başarmasına bağlıdır. Bu da tabii ki kolay değildir. Çünkü bugünden 2050 yılına kadar uzanacak zaman diliminde kim bilir kaç kez genel seçim ve Cumhurbaşkanı seçimi olacaktır? İmamoğlu'nun ihtirasını bastırıp Belediye Başkanı kalmakla yetinmesi, tabii ki kolay olmayacaktır.



2050'de sel varmış

Ne var ki 2050 yılı, İstanbul için de İzmir için de olağan üstü gelişmelere gebe bir zaman dilimidir. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, uzmanların kullanmaya başladıkları daha hassas ölçümler yapan yeni uydu verilerine göre dünya çapında 340 milyon kişinin yaşadığı bölgeler 2050'de artan deniz seviyesi veya aşırı yağış gibi nedenlerle su baskını riski altında olacakmış. İklim değişikliği üzerine çalışan bilim insanları, aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu bölgelerin su baskınlarına maruz kalma risklerinin arttığını açıklamışlar.



Risk fazlaymış

Bu haberlere göre eski araştırmalarda kullanılan uydular, sahil bölgelerinde binalar ve ağaçlar gibi yapılar nedeniyle zeminin deniz seviyesinden yüksekliğini doğru bir şekilde ölçemiyordu. İklim değişikliği üzerine çalışan ABD merkezli "Climate Central"ın yaptığı araştırmaya göre su baskınlarının yaşanma riski olan alanlar arasında Türkiye'den de çeşitli noktalar bulunuyormuş.



Beklemesi gerekiyor

Kısacası Ekrem İmamoğlu'nun nefsini bastırıp 2050'ye kadar beklemesi durumunda, İstanbullulara su vermekten öteye su baskınları da verebilmesi ihtimali fazlaymış. Bu süre boyunca CHP Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı gibi görevleri vekaleten Muharrem İnce yürütebilir.