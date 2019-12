Dünyada gerçek arkadaş kadar insana güç veren başka ne vardır ki? Bir de arkadaşınız İlber Ortaylı gibi bilinçli ve bilge bir kişi ise, sırtınız yere gelir mi hiç? Bu gerçeği son olarak Celal Şengör yaşayarak öğrendi.



Kovma dinle

Geçen günlerden birinde Celal Şengör, Azerbaycan'da bir konuşma yaptı. Bu tür konuşmaların bir cümlesine takılmayı hüner bilenler, tabii hemen saldırdılar Şengör'e... Bereket İlber Ortaylı vardı ve meydanı hadsizlere bırakmaya hiç niyeti yoktu. Dünkü Hürriyet'te yayınlanan "Kovma Dinle" başlıklı yazısında konuya ilişkin olarak şunları da söyledi:



Kızıyorlar

"- 'İslamiyet'e geç girdik, gelişmeyi kaçırdık' diyor. Tahkik edilecek bir konu. Tarihimizde Emir Timur ve Fatih devirleri var ama sonra bir durgunluk. 18. ve 19. asırda tekrar dirilme var. Bu dirilmede, teknik ve bilime ilgide ordunun payı yüksek çünkü ülkeyi savunma meselesi var. Ordu, Türk tarihinin itici unsuru. Sağdaki ve soldaki antimilitaristleri anlamak mümkün değil. Celal Şengör'e böyleleri de çok kızar."



Gerçek bilgin

"-Celal Şengör, Fuat Köprülü'den sonra Rusya Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Türk'tür. Bu jeoloji dalındadır. Avusturya Bilim Akademisi için de aynı şey geçerlidir. Zaten jeoloji dalında Avrupa'da büyük ödül aldı (bu ödül jeoloji dalının Nobel'i demektir). Amerika Bilimler Akademisi, Avrupa Bilimler Akademisi ve Sırbistan Bilimler Akademisi üyesidir. Fransızca'yı College de France'da ders verecek kadar iyi bilir. Rusça da bilir. Dünya onu tanır, hiçbir zaman da Teknik Üniversite'yi bırakıp gitmeyi düşünmez."



Kahvehane çığlığı

"-Celal Şengör mesleğinde derin tahlilleri olan bir bilgin. Gerçi bilginler her şeyi biliyor demek değil. Her genellemede bir açık olabilir. Bunun cevabı kahvehane çığlığı olmamalı. Her şeye rağmen Türk bilim tarihini, Türkiye kütüphanelerinde, yazma eserler arasında onun kadar takip eden bir Türk doğabilimcisi tanımıyorum."



Mazhar Alanson hedefte

Celal Şengör'e yapılan haksız ve aceleci saldırıların bir benzerinin hedefinde MFÖ'nün Mazhar Alanson'u vardı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü'nü alırken yaptığı konuşmada "Şimdiye kadar aldığım ödülleri taşınırken falan kaybettim. Ama bu ödülü kaybetmeyeceğim" demesi, birilerini nedense kızdırmış. Arkadaşım Melih Altınok dünkü "Bunlarla tuvalete bile gidilmezmiş" başlıklı yazısında, Mazhar'ı savunmuştu. O yazısının altına ben de imza atmak isterim.