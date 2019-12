Her ülke gibi Türkiye Cumhuriyeti de temel tercihlerini yapıyor. Örneğin idam cezasının kaldırılması, Amerika'nın Öcalan'ı teslim ederken bir ön şart olarak sunması sonucunda değil de, keşke kendi isteğimizle olsaydı. Ve keşke bu karar 1980'lerde değil de çok partili demokrasiye geçtiğimiz 1940'larda alınsaydı. Bu şekilde Adnan Menderes ve Polatkan ile Zorlu'nun idam edilmelerinin ayıbı Türk yakın tarihi üzerinde sonsuza kadar durmazdı.



İdam cezası

Bunları düşünürken Pakistan kaynaklı bir haber geçti ajanslardan... Buna göre 1999'da darbeyle yönetime gelen ve sekiz yıl Pakistan'ı yöneten General Pervez Müşerref hakkında idam cezası verilmiş. İdam kararı veren Yüksek Mahkeme bu kararı "Vatana İhanet" suçlamasına dayamış.



Müşerref'in kaderi

2008 yılında iktidardan ayrılan Müşerref, yerine gelen hükümetin kendisine yönelttiği 'görevi kötüye kullanma' suçlamasına karşı kendi isteğiyle İngiltere'ye gitmişti. Müşerref, Taliban'ın ölüm tehditlerine ve tutuklanma olasılığına rağmen dört yılı aşkın bir süre Londra ve Dubai'de yaşadıktan sonra Mart 2013'te ülkesine dönmüştü.



Yargı süreci

Pakistan'da hakkında çok sayıda dava ve tutuklama kararı bulunan Müşerref, ülkeye dönmesinden bir hafta önce, döndüğü zaman 10 gün içerisinde hakim karşısına çıkma şartı ile kefalet karşılığı serbest bırakılmıştı. Aynı yılın nisan ayında bir kez daha tutuklanan Müşerref hakkındaki yargı süreci yıllardır devam ediyordu.



Roberd De Niro'nun öfkesi

Pakistan'dan gelen "Siyaset", "Darbe" ve İdam"" gibi kavramların birbirlerine geçtiği bu haberi okurken, bir haber de Amerika'dan geldi. Buna göre aktör Robert De Niro, New York Times gazetesine verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump için "edepsiz" (Nasty little bitch....) ifadesini kullanmış. Ayrıca ünlü aktör "Trump, bana göre ahlak ve etik kuralları olmayan, doğru ve yanlışın ayırdına varamayan sahtekar bir oyuncu. O kadar berbat bir insan ki. Bağışlanır bir yanı yok. Hiçbir karakter için daha önce bunu söylememiştim. Onu oynamayı asla istemezdim" demiş.

Ne dersiniz? Pakistan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlük, demokrasi ve hukuk anlayışlarının toplamının yarısını alsak daha hoş olmaz mıydı?