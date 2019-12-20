ABD Başkanı Trump'ın görevinden azledilmesi için Temsilciler Meclisi'nde alınan karar, bu ülkede de demokrasinin kişilere dönük nefret üzerinde kurulu olduğunu kanıtlamıştır.

Temsilciler Meclisi'ndeki oylamalarda görevi kötüye kullanma suçlaması, 197'ye karşı 230 oyla kabul edilirken, Kongre'nin çalışmasını engelleme suçlaması 198'e karşı 229 oyla kabul edildi.



Tek partinin öfkesi

Bu tablodan anlaşıldığı gibi bir Başkanı görevinden azletmeyi amaçlayan oylamada sadece bir partinin yani Demokratlar'ın oyları devredeydi.

Oysa bu kadar önemli bir kararın dayanağı sağlam olsaydı, hiç olmazsa birkaç tane de Cumhuriyetçi Partili temsilcinin oy kullanması beklenilmez miydi? 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 235 Demokrat, 198 Cumhuriyetçi üye var. İki sandalye ise halen boş... ABD'de geçen yıl kasım ayında yapılan ara seçimlerde Kongre'nin alt kanadı olan Temcilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlar'a geçmişti.



Senato Cumhuriyetçi

100 üyeli Senato'da ise 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat, iki de bağımsız üye var. Trump'ın azli için davanın senatörlerin 3'te 2'sinin (67) desteğini alması gerekiyor. Ancak Senato'nun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor.



Karar kınandı

Beyaz Saray Basın Ofisi, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanma" ve "Kongre'nin işleyişini engelleme" başlıklarından oluşan azil maddelerini onaylamasının ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bugün, milletimiz tarihine Temsilciler Meclisi en utanç verici siyasi bölümlerinden birisi olarak geçmiştir" ifadesine yer verildi. Söz konusu suçlamaların Cumhuriyetçi vekillerin hiçbirinden destek almadığına işaret edilen açıklamada, ortada "hiçbir yanlış olmamasına rağmen" azil maddelerinin Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndan geçtiği vurgulandı.