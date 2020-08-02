Halkın siyasi eğilimlerini anlamak için yapılan nabız yoklamalarına karşı oldum olası bende güvensizlik duygusu ağır basıyor... Bunun sebebi belki de gazeteciliğimin ilk yıllarında tanık olduğum durumlardır.



1960'lar

Biz 1960'lı yıllarda Cumhuriyet'te sürekli bu nabız yoklamalarını yayınlardık... Siyasal Bilgiler'den bir hocanın yönetiminde yapılan bu anketlerde İsmet İnönü'nün CHP'si hep önde çıkardı ve seçimleri de hep Süleyman Demirel'in Adalet Partisi kazanırdı.



14 Mayıs 1950

1950 öncesindeki son CHP hükümetinde bakan olan babam anlatmıştı. 14 Mayıs 1950 seçimlerine gidilirken CHP Bakanlar Kurulu ve İsmet İnönü bir Türkiye haritası karşısında toplanmışlar. İçişleri Bakanı olan Emin Erişirgil haritanın başında bütün illerde CHP'nin önde olduğunu anlatıyormuş. Galiba İnönü "Emin Bey ya bu anlattıklarının tersi olursa" deyince herkes kahkaha atmış. Çünkü kimse anlatılanın tersinin olacağına inanmıyormuş.



1930 yılı

1930'da da Serbest Fırka kurulduğunda, CHP'nin de Genel Başkanı olan Atatürk, ülkeye çok partili demokrasi gelsin diye bu partiyi desteklemiş ve hatta kız kardeşini Serbest Fırka'ya üye yaptırmıştı. Ancak ilk yerel seçimde Serbest Fırka özellikle Ege'de CHP'yi silince, durum değişti. Atatürk'ün isteği üzerine Serbest Fırka kendini feshetti. Siyasetin adeta yok olduğu bir ortamda tek parti CHP kaldı.



Ne kadar doğru?

Şimdi de yayınlanan nabız yoklamalarında, AK Parti'nin yüzde 35'lere düştüğü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 40'lar oranında başarısız bulunduğu falan iddia ediliyor. Başta da söylediğim gibi bu nabız yoklamalarına karşı içimde derin bir güvensizlik var. Çünkü Türkiye'nin alt ve üst yapısını mucizevi şekilde yenileyen ve onun gerçeklerine mesela Kılıçdaroğlu'nun hayallerinin bile yetişemediği bu ortamda iddia edilen söz konusu eğilimlere nasıl güvenebiliriz?



Erdoğan faktörü

Yurtta da dünyada da Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük itibar sahibi, ABD Başkanı Trump bile dünyadaki üç önemli liderden söz ederken Tayyip Erdoğan'ı da anlatıyor. Neyse... Bundan sonraki ilk seçim 2023'te olacağına göre, bekleyerek gerçeği görebileceğiz.