Sade bayram günlerinin değil her günün vazgeçilmezi her tür müzik değil midir? Dede Efendi ile Beethoven arasındaki dünya, inanılmaz renklerle doludur. Bugüne geldiğinizde de her gün yeni bir sesle tanışır ve onların tutkunu olursunuz.



Bekir Ünlüataer

Arife gününün gecesinde TRT Müzik kanalında çok hoş bir sürpriz vardı. Daha önce YouTube'dan yayınlanan Bekir Ünlüataer'in Cumhurbaşkanlığı Konserleri dizisindeki konseri, önceden duyurulmadan gece yayınlandı. Tabii ki işin başında Bekir Ünlüataer'in ustalığı vardı. Ama yine de Kalamış'ı gazelle bitirmesi beni çok etkiledi. Koronavirüs salgını dolayısıyla eve kapanan sanatçılardan biri olan Bekir Ünlüataer'in bu konserde derin derin nefes aldığını hissediyordum.



Ev konserleri

YouTube'un beni sürükleyen kayıtlarından biri, Canan ve Yahya Geylan'ların ev konserleridir. Canan Geylan'ın kemanı ve Yahya Geylan'ın gitarı ile şarkılar yıldızlar gibi uçuşuyorlar. Türk müziği tutkunu herkese bu konserleri tavsiye ederim.



Şarkılar arasında

Şarkılar, şarkılar... Bazısı eski bazısı çok yeni olan şarkılar insanı alıp hayal dünyasına götürüyorlar... Mesela Yonca Lodi'nin "Düşsek de kalkarız"ı, Tuğçe Pala'nın "Aşikar"ı gibi,... Bu arada yıllar önce evlenip Amerika'ya Teksas'a göç eden Ayşegül Durukan'ın müthiş güzel bir icrasına rastladım. Bestesi Arif Sami Toker'e güftesi de Lale Devri şairi Nedim'e ait olan "Erişti Nevbahar Eyyamı"nı, Ayşegül Durukan o kadar içten yorumlamış ki, defalarca dinleseniz de doyamıyorsunuz.



Rüya gibi

Evet... Bir yanda Dede Efendi diğer yanda Beethoven... Eski zamanlarda Beethoven'in bestelerini dinleyen bizim müzisyenler do majör dizini görünce Beethoven'in Rast makamında beste yaptığını sanırlarmış. Onu bunu bilmem ama bizim sonsuzlukta adeta yok olan bestelerimiz seslendirilince, olayın çapını anlıyorsunuz. Ve İbrahim Suat Erbay gibi, müzik arkeolojisi yapıp unutulmuş besteleri yeniden hatırlatan usta sanatçılar, beni kendi kültürümüze daha çok bağlıyorlar.



Dinleyelim

Sonuçta bu konu bitmez. İnci Çayırlı'nın, Nesrin Sipahi'nin, Perihan Altındağ'ın, Necmi Rıza Ahıskan'ın, Recep Birgit'in ve tabii ki Münir Nurettin Selçuk'un icralarını dinleyince, siz de notalar gibi savruluyorsunuz. Bu bayram günü müziğin kıymetini bilelim diyorum.