Başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere pek çok yabancı devlet farkında olduklarına göre herhalde bizler de farkındayızdır. Türkiye Cumhuriyeti başta Doğu Akdeniz olmak üzere çeşitli coğrafyalarda ağırlığını hissettirir hale gelmiştir. En son Azerbaycan'la birlikteliğimiz, bu komşu ülkenin siyasal kaderini olumlu yönde etkiler hale geldi. Ve şu anda Libya'nın geleceği de bizim kararlılığımıza bağlı bulunuyor.



Akar'dan uyarılar

Milli Savunma Bakanı Akar Libya ziyaretinde çok önemli açıklamalarda bulundu... Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya ile iş birliği yaptığını anımsattı. Milli Mutabakat Hükümeti'nin BM tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, "Libya'daki temel sorun darbeci Hafter grubu ve onu destekleyenlerdir. Problem buradan kaynaklanıyor" diye konuştu ve şöyle dedi:



Katil Hafter

"Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar."



Cani Mareşal

"- Her aklına gelen parasını verip elbisesini giyip mareşal olamaz. Bu kifayetsiz muhteris bizzat kendisi görüşmeleri, konuşmaları, siyasi çözümleri birilerinin adına çıkmaza sokmak, kendi katliamlarını, caniliklerini, suçlarını örtmek için elinden gelen gayreti gösteriyor."



İyi niyetliyiz

Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta tüm sorunlarını iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka dayalı, siyasi çözümler bulma gayretinde olduğunu ifade eden Akar, "Bu konuda son derece iyi niyetliyiz" dedi. Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan ayrıca da NATO Karargahı'ndaki ayrıştırma görüşmelerinin olduğunu hatırlattı. Konuşmanın ardından sanatçılar Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan tarafından konser verildi. Mehmetçik, söylenen türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.