Bazen felaketlerin arkasından en akılcı ve en gerçekçi çözümler gelir... Yakın tarihimizin "Felaket" şeklinde niteleyebileceğimiz 15 Temmuz 2016 FETÖ'cü darbe girişiminde yaşanılanlar, aklı zorlar nitelikteki tabloları belleklerimize kazımıştı... Görevli darbeci askerlerin kendi halklarına ateş açmaları, Millet Meclisi'ni bombalamaları, Cumhurbaşkanı ile ailesini katletmeyi planlamaları bu çeşit tablolarla belleğimizde yer almamış mıydı?



Cumhur İttifakı

15 Temmuz sonrasında ise, Türkiye'de hem siyasi istikrarı güven altına alacak hem de iç ve dış komplolara karşı ortak bir bilinci devreye sokacak bir ittifak gerçekleşti. Bu "Cumhur İttifakı"ydı. Gerçi 15 Temmuz ertesindeki mitingde CHP lideri Kılıçdaroğlu da konuşup, darbe girişimine karşı tepkisini seslendirmişti ama kısa sürede çark edip 15 Temmuz hakkında garip iddiaları seslendirmeye başladı.



İki ressam

Şu anda Türkiye'yi 2023 yılına güven içinde taşıyacak olan siyasi tablonun iki ressamından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan diğeri ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'dir... Bu iki isim her konuda ve her fırsatta kararlılıklarını seslendirmekte ve yönetimin gücünün birlikten geldiğini kanıtlamaktadırlar. Dün MHP il örgütlerine hitaben konuşan Devlet Bahçeli bu konuda altı çizilmesi gereken önemli söylemleri seslendirmiştir. Bunlardan bazılarını aktaralım:



Dar kadroculuk

"- Dar kadroculukla bir yere varılamaz. Gıybet ile bir dava savunulamaz. Aklınızdan çıkarmayın ki birbirine kefil olamayanların bir davası olamayacaktır. Bir dava adamı bilir ve itimat eder ki her akşamın bir sabahı olacaktır."



Hipodrom değil

"- Mahcup olmadık, mağlup olmadık. Bizim için siyaset üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Siyaset koltuk, makam aracı değildir. Kendi tutarsızlıklarını gözardı edenler, kendi söylediklerine bile inanmayanlar Türk siyasetine bir şey kazandırmayan devşirmelerdir."



Nifak tohumları

"- MHP tuzaklara kapılmadan, iftiralara bakmadan demokrasi mücadelesini yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir. Doğal ve normal olarak bizimle uğraşacaklar, nifak tohumlarını aramıza saçmak için gece gündüz nöbete girecekler. İl başkanlarımız Türkiye üzerinde oynanan hain oyunların farkındadır."



2020 yılı

"Yaşadıklarımız kaygılarımızı diri tutsa da umudumuzu koruyoruz. 2020 yılı ne milletimizin hatırından ne de insanlığın ortak hafızasından asla silinmeyecektir. 2020 belaların kol gezdiği, tehditlerin serbest dolaşıma girdiği bir yılın adıdır. Kovid-19 hastalığının yoğun fırtınası bu yıla damga vurmuştur."