CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının ertesine "gafları" diye yazın... Google'da akıl almaz sayıda fazla madde çıkacaktır karşınıza... Bunun nedeni elbet Kılıçdaroğlu'nun akli dengesinin bozuk olması veya bilgi dağarcığının küçüklüğü değildir. Çok konuşmak durumunda olması ve bunu da kötü bir alışkanlık haline getirmesi, Kılıçdaroğlu'nu her konuşması ertesinde gülünç duruma düşürüyor. İstiklal Marşı'nı okurken "şafak" yerine yanlışlıkla "alçak" deyince "Korkma sönmez bu alçak" sözleri ağzından çıkan Kılıçdaroğlu'nun yapacağı en doğru iş susmaktır.



Erdoğan'ın tepkisi

Son olarak yaptığı konuşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haklı tepkisi ile karşılaştı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu satıcılarından vergi alınsın sözüne tepki gösterdi. Erdoğan, "Ne diyor; 'Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi'. Bu ne demek biliyor musunuz; 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz'. Ya sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır" ifadelerini kullandı.



Soylu'nun tepkisi

Bir tepki de İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sen asıl vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" sözlerini "Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." notuyla paylaştı.



Saçmalıyor

Sosyal medyadaki bir tepki de ilgi çekiciydi... Mine Kırıkkanat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"- Saçmalayan Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yasaldır diye açıklamak, ayrıca bir cehalettir. 9/2 kaçak mazot, at eşek eti vs gibi normal ticari faaaliyete hileli mal karıştıranlar için konulmuş bir maddedir. Uyuşturucu ya da organ kaçakçılığı organize ağır suçtur, vergi alın denir mi?"



Batıyorlar

"- Organ ve uyuşturucu kaçakçılığının yasalı olur mu ki vergisi olsun? Bu ülkede Manukyan yıllarca yasal ticari faaliyet olarak genelev işletti, vergi rekortmeni oldu. Kim ne dedi? Kemal Bey resmen saçmaladı. Tevil etmeye çalıştıkça da batıyorlar. Kılıçdaroğlu saçmaladı."