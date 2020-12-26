Kader diye bir şey var... Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı seçilerek siyasetin sorumluluklarını yüklendiğinde, bir gün İstanbulluların sokağa çıkmalarının yasak olacağı kararlara da imza atacağını düşünmüş müydü acaba?

Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken yılbaşı kutlamalarına da şöyle değinmiş:



Ciddi bir uyarı

"-Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını, hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? 'Bak... Devlet nerede? Tedbiri almadı.' Buna fırsat vermeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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Noel Baba artık yok

Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinin ciddiyetini görüyorsunuzdur. Otellerde, villalarda partiler yapıldığı takdirde "İstihbaratımız" bu tür şeyleri tespit ederse, oralara gerekli operasyon yapılırmış... Bu uyarıdan sonra evinde ya da otelde parti yapmayı düşünecek bir kişi çıkarsa, onun aklından şüphe etmek gerekmez mi? Bu arada eski alışkanlıklarla Noel Baba'nın yılbaşında gelmesini bekleyenler, beklemeseler daha doğru yapmış olacaklar. Çünkü Noel Baba 65 yaşından büyük olduğu için kolay kolay ziyaretler yapamıyormuş.

Bereket Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında "İstihbarat"ın da devrede olduğu uyarıların bulunmadığı bölümler de vardı. Mesela Putin'in kendisi hakkında söylediklerine şu cevabı verdi:



Putin'e cevap

"- Sayın Putin'in ifadeleri aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin ile tanıştığımdan bu yana ben de kendisini aynı şekilde tanıdım. Özü sözü bir, verdiği sözde duran, ikili ilişkilerimizde başka ülkeyle götürebildiğimiz ülke nadidedir. Sürdürdüğümüz münasebetleri bundan sonra da aynı şekilde sürdürürüz. Askeri, diplomatik, ekonomik, kültürel alanlarda gördüm, görüyorum. Ticaret hacmine baktığımızda hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz."



Kadir Topbaş için

İstanbul'a yıllarca hizmet etmiş olan ve 40 gündür yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında da şöyle konuştu: "İnişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Gün aşırı oğlu Hüseyin'le görüşüyorum. Rabb'imden şifalar diliyorum."